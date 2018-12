Zwei Freunde (12 und 13) aus den elterlichen Wohnungen verschwunden - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Mittwochabend werden zwei Jungen aus Neuburg an der Donau vermisst, es handelt sich dabei um Leon Bitiq (13) und Martin Mändl (12). Die Polizei bittet um Mithilfe.

Neuburg an der Donau - Seit Mittwochabend werden zwei Kinder aus Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) vermisst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschwanden der 13-jährige Leon Bitiq und der 12-jährige Martin Mändl gegen 23.00 Uhr aus den elterlichen Wohnungen in Neuburg und kehrten bislang nicht wieder zurück. Die beiden befreundeten Jungen sind gemeinsam unterwegs, ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Jungen unter der Telefonnummer 08431/67110. Die beiden vermissten Kinder sehen folgendermaßen aus:

Leon Bitiq ist ca. 160 cm groß, kräftig und ist mit einer schwarzen Jogging-Hose und einer schwarzen Winterjacke bekleidet.

Martin Mändl ist ca. 170 cm groß, schlank und mit einer grauen Jacke und einer schwarzen Trainingshose bekleidet.

fw

