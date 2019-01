Unfall-Drama: Frontal-Crash tötet zwei junge Männer - zwei weitere schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall sind zwei junge Männer getötet worden. Zwei weitere erlitten Verletzungen, einer davon lebensgefährlich. Den Rettern bot sich ein Bild des Grauens.

Rohrenfels - Bei einem schweren Unfall bei Rohrenfels (Landkreis Neuburg/Schrobenhausen) sind am Samstagabend zwei junge Männer getötet worden. Gegen 20.20 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Beifahrer auf einer Staatsstraße nahe Isenhofen unterwegs.

Schwerer Unfall - Ursache unklar

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem plötzlichen Frontalzusammenstoß mit einem weiteren Auto. Der 27-Jährige sowie der 20-Jährige Fahrer des zweiten Wagens starben noch am Unfallort. Der Beifahrer des ersten Wagens erlitt zudem lebensgefährliche, der Beifahrer des zweiten Wagens (19) schwere Verletzungen. Sie wurden in Kliniken in Ingolstadt und Regensburg eingeliefert. Mehrere Feuerwehren waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die Staatsstraße blieb bis ca. ein Uhr am Morgen gesperrt. Zur Unfallursache wird weiter ermittelt.

Frontal-Crash bei Rohrenfels - Zwei junge Männer sterben Zur Fotostrecke

Lesen Sie auch:

Sohn greift Mutter bei voller Fahrt ins Steuer - und crasht in den Gegenverkehr



Albtraum auf A93: Unbeleuchteter Wagen auf rechter Spur – Auto kracht hinein, 44-Jähriger tot



Schlimmer Unfall nahe Spitzingsee-Skigebiet: Frau schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

kah