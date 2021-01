Neuer Verein: „Bier und Wir“ möchte das „Bierland Bayern“ stärken

Errichtung einer Bierkulturstätte möglich

von Claudia Schuri

„Bier und Wir“ heißt ein neuer Verein, den die Kommunikationsexperten Professor Horst Wurm und Armin Gastl gemeinsam ins Leben gerufen haben. Beide haben jahrzehntelange Erfahrung in der Bier- und Vereinskommunikation und sich ein Ziel gesetzt: Sie möchten das „Bierland Bayern“ stärken. Warum ihnen das so wichtig ist und was der Verein plant, verrät Gastl im Interview.