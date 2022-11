Hanna (23) nach Diskobesuch getötet: Verdächtiger festgenommen – brachte ZDF-Sendung den Durchbruch?

Von: Christoph Gschoßmann, Katarina Amtmann

Im Fluss Prien wurde Anfang Oktober die Leiche der 23-jährigen Hanna gefunden (Archivbild). © Uwe Lein/dpa

Nach einem Diskobesuch wurde die 23-jährige Hanna aus Aschau getötet. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, war eine ZDF-Sendung entscheidend?

Update vom 19. November, 16.59 Uhr: Half „Aktenzeichen XY“ dabei, diesen Fall zu lösen? Offenbar führte einer der Hinweise, die nach der ZDF-Sendung am Mittwoch vergangener Woche eingegangen waren, zum finalen Durchbruch.

Wie Bild mit Berufung auf Polizeikreise berichtet, war der Festgenommene schon vor der Sendung Teil des Verdächtigenkreises. In dem Format wurde nach Zeugen gesucht, denen zwischen 2 und 3 Uhr am 3. Oktober in Hohenaschau Personen aufgefallen waren. Hanna hatte um 2.30 Uhr die Disko „Eiskeller“ verlassen, war auf dem einen Kilometer langen Weg nach Hause. Im Bereich des Kampenwand-Parkplatzes traf sie dann wohl den Täter. Womöglich verstrickte sich der Verdächtige bei seiner Aussage im Vergleich zu den Zeugenaussagen in Widersprüche.

„Dieser Parkplatz wird im Verfahren eine Rolle spielen“, sagte der Verteidiger des Verdächtigen, Harald Baumgärtl. Der Zusammenhang mit der Tat sei aber „dubios“ - worauf er nicht näher eingehen wolle.

Prien/Aschau: Verdächtiger im Fall Hanna (23) festgenommen

Ursprungsmeldung:

Prien am Chiemsee - Am 3. Oktober wurde die 23-jährige Hanna Opfer eines Gewaltverbrechens. Ihre Leiche wurde im Fluss Prien entdeckt. Am 18. November wurde durch Beamte der Soko „Club“ ein Verdächtiger festgenommen.

„In den vergangenen Tagen ergaben sich konkrete Verdachtsmomente gegen einen Heranwachsenden aus dem südlichen Landkreis Rosenheim“, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Samstag, 19. November mit. Am Freitag, 18. November, wurde der Tatverdächtige verhaftet und seine Wohnung durchsucht. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Video: Mordfall Hanna

Nach Festnahme eines Tatverdächtigen im Fall Hanna - Ermittlungen gehen weiter

Für die Staatsanwaltschaft und die Soko „Club“ der Kriminalpolizei sind die Ermittlungen jedoch nicht abgeschlossen. Weiterhin soll der gesamte Ablauf der Tatnacht rekonstruiert werden. „Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung uneingeschränkt die Unschuldsvermutung“, so die Polizei.

Der Fall war auch bei der TV-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ zu sehen. Die Ausstrahlung bei der ZDF-Show war am 9. November. (kam)

