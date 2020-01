16-Jähriger mit geklautem SUV und ohne Führerschein unterwegs - Grund macht Polizei fassungslos

Ein 16-jähriger aus Niedersachsen fuhr ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Auto nach Bayern. Mit seiner Begründung für die Aktion hatte jedoch niemand gerechnet.

Bad Kissingen - Ohne Führerschein ist ein 16-Jähriger aus Niedersachsen tagelang mit einem gestohlenen Geländewagen quer durch Deutschland nach Bayern gefahren. Der Jugendliche hatte am Silvestertag das SUV einer Jugendeinrichtung in seinem Wohnort entwendet, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Samstag mitteilte.

16-Jähriger ohne Führerschein und mit geklautem Auto unterwegs

Während die Polizei in Niedersachsen ihn bereits suchte, fuhr er drei Tage lang auf bisher unbekannten Wegen durch mehrere Bundesländer. Dabei müsse er angesichts der zurückgelegten Strecke mindestens zweimal getankt haben, sagte Polizeihauptkommissar Michael Zimmer. Allerdings ohne zu bezahlen.

Der Ausreißer aus dem nördlichen Niedersachsen tauchte schließlich am Freitagabend plötzlich bei der Polizeiinspektion im unterfränkischen Bad Kissingen auf. „Er war hungrig, aber wohlauf“, erzählte der Polizeisprecher. Auf die Frage, was er sich bei der Aktion gedacht habe, sagte der 16-Jährige den Beamten: „Ich wollte schon immer mal nach Bayern“.

Bad Kissing: 16-Jähriger fährt von Niedersachsen bis Bayern

Seine Eltern holten ihn noch am Abend ab. Der Wagen war nicht mehr verkehrssicher und wurde abgeschleppt. Unter anderem die Heckscheibe sei erheblich beschädigt gewesen. Gegen den Jugendlichen liefen jetzt strafrechtliche Ermittlungen, sagte der Polizeisprecher. Vorgeworfen werden ihm Fahren ohne Führerschein, Unterschlagung des Autos und Tankbetrug.

