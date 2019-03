Brand-Drama: Frau und vier kleine Kinder sterben in Flammen-Hölle

Schrecklicher Vorfall in Nürnberg: Bei einem verheerenden Brand in einem Einfamilienhaus sind fünf Menschen gestorben - darunter vier Kinder.

Nürnberg - Am frühen Samstagmorgen ist es in Nürnberg zu einem verheerenden Brand gekommen. Das Feuer war in einem Einfamilienhaus ausgebrochen - für fünf Menschen kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 3 Uhr wurden die Retter zum Einsatzort gerufen. Doch als sie eintrafen, stand das Erdgeschoss lichterloh in Flammen, verzweifelte Menschen rannten den Rettungskräften bereits entgegen. Die Ersthelfer hatten versucht, dem Brand mit Feuerlöschern Herr zu werden - vergebens.

Brand in Nürnberg: Retter machen in Obergeschoss fürchterliche Entdeckung

Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle - doch beim Absuchen des Hauses machten die Einsatzkräfte eine schreckliche Entdeckung: Im Obergeschoss des Hauses fanden sie fünf leblose Körper, die sie sofort ins Freie brachten. Ein kompletter Löschzug wurde zur Reanimation eingesetzt - doch leider blieben die Wiederbelebungsversuche ohne Erfolg. Vier Personen - eine 34 Jahre alte Frau und drei kleine Kinder - konnten nicht mehr gerettet werden.

Brand in Nürnberg: Säugling stirbt im Krankenhaus

Und auch für das fünfte Opfer kam jede Hilfe zu spät: „Ein Säugling starb im Krankenhaus“, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen laut dpa. „Drei Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren starben am Brandort.“ Vier weitere Menschen wurden gerettet. Sie erlitten schwere Verletzungen, es besteht keine Lebensgefahr.

+ Als die Retter nachts eintrafen, stand das Erdgeschoss dieses Hauses schon in Flammen. © dpa / Schmelzer

Wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte, ist noch nicht bekannt, Hinweise auf Brandstiftung soll es laut Polizei nicht geben. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so die Sprecherin. Bilder vom Einsatzort in Nürnberg sehen Sie auf Merkur.de*

Kurz vor dem Jahreswechsel war es im bayerischen Puchheim zu einem weiteren tragischen Fall gekommen. In einer Wohnung hatte sich ein Brand ausgebreitet, ein kleines Mädchen verlor dabei sein Leben - es hatte sich in einem Schrank versteckt.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

mes