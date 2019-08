Dramatischer Betriebsunfall: Arbeiter (21) gerät in Müllpresse - er hat keine Chance

In Obermeitingen (Bayern) ist ein 21 Jahre alter Mann bei Wartungsarbeiten in eine Müllpresse geraten. Der Arbeiter zog sich tödliche Verletzungen zu.

Obermeitingen - Zu einem tödlichen Betriebsunfall ist es in einer Müllentsorgungsanlage in Obermeitingen im Landkreis Landsberg am Lech gekommen. Der schreckliche Zwischenfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, 27. August. Ein 21-jähriger Arbeiter erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.

Betriebsunfall in Obermeitingen: 21-Jähriger gerät in Maschine

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 16.50 Uhr gerade damit beschäftigt, Wartungsarbeiten an einer Müllpresse auf dem Gelände des Müllentsorgungsbetriebs in Obermeitingen bei Landsberg am Lech durchzuführen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Arbeiter in die Maschine. Bei dem Unfall zog sich der 21 Jahre alte Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle seinen Wunden erlag. Das teilte der Bereitschaftsdienst der deutschen Kriminalpolizei mit.

Die Ermittlungen in dem tödlichen Betriebsunfall von Obermeitingen im Landkreis Landsberg am Lech hat die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen. Die zuständige Berufsgenossenschaft wurde verständigt.

