Hubschrauber bei Bauarbeiten an Skisprungschanze im Einsatz - dann stürzt er in Tiefe - Ursache klar

Während Bauarbeiten an der Oberstdorfer Skisprungschanze hat sich ein Unfall ereignet. Ein Hubschrauber stürzte auf den Boden. Nun ist die Ursache klar.

16.53 Uhr: Eine fehlerhafte Absprache zwischen Arbeitern hat am Donnerstag zu einem Hubschrauber-Absturz mit einem Schwerverletzten in Oberstdorf geführt. Der Lastenhubschrauber sollte demnach am Vormittag einen am Hang mit Sicherungsseilen befestigten Mast in die Senkrechte aufstellen. Dadurch sollten sich die Seile zwischen dem Mast und dem Boden lösen. Entgegen der Absprache habe ein Arbeiter am Boden aber eines der Sicherungsseile selbstständig durchtrennt, teilte die Polizei mit. Dadurch kam der Hubschrauber ins Trudeln und stürzte aus 40 bis 50 Metern Höhe zu Boden.

Hubschrauber bei Bauarbeiten an Skisprungschanze im Einsatz - dann stürzt er in Tiefe

12.54 Uhr: Warum ist am Vormittag gegen 9 Uhr im Bereich der Skisprungschanze in Oberstdorf ein Hubschrauber abgestürzt? Im dortigen Stadion werden derzeit Masten abgebaut, die der Hubschrauber abtransportieren sollte. Diese Masten tragen ein Windnetz, das für gewöhnlich im Frühling abgebaut wird. Beim Lösen der Spannseile, an denen die Masten befestigt sind, könnte etwas möglicherweise nicht nach Plan gelaufen sein, berichtet der BR. Dabei könnte der Hubschrauber aus dem Gleichgewicht geraten sein, so der BR in Bezug auf den Leiter der Polizeiinspektion Oberstdorf. Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen.

Hubschrauber abgestürzt: Pilot schwer verletzt

Update 12.08 Uhr: Nach neuen Informationen wurde der 66 Jahre alte Pilot des Hubschraubers bei dem Absturz schwer verletzt. Der Lastenhubschrauber sei bei Bauarbeiten am Schanzentisch der Oberstdorfer Skisprungschanze im Einsatz gewesen.

Erstmeldung: Hubschrauber stürzt bei Bauarbeiten an Skisprungschanze ab

Oberstdorf - Beim Absturz eines Hubschraubers in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) hat sich der Pilot verletzt. Er sei am Donnerstagvormittag mit Brüchen in ein Krankenhaus gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Lastenhubschrauber sei im Rahmen von Bauarbeiten an der Oberstdorfer Skisprungschanze im Einsatz gewesen.

Hubschrauber stürzt bei Skisprungschanze ab: Ursache unklar

Beim Anheben einer Last sei die Maschine aus einer Höhe von 10 bis 15 Metern auf den Boden gestürzt. Der Grund war zunächst unklar.

