Öffentlicher Nahverkehr streikt in Bayern: Kaum Bewegung in München, Nürnberg und anderen Städten

Von: Adriano D'Adamo

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Nahverkehrs hat Verdi den Druck weiter erhöht und tausende ÖPNV-Mitarbeiter dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

München – Die Verdi rief erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf. Tausende Arbeitnehmer nahmen an den Streiks teil und legten am Freitag (19. Mai) in Bayern ihre Arbeit nieder. Der Betrieb kam entweder ganz oder teilweise in vielen Städten zum Stillstand.

Keine Bahnen in München und Nürnberg: Notbetrieb in der bayerischen Landeshauptstadt

Ein Sprecher der Verdi teilte mit, dass die Gewerkschaften sehr zufrieden mit der Beteiligung an den Streiks waren. Die Wirkung auf die Verkehrsbetriebe sei ein Erfolg für sie und er betonte, dass viele Straßenbahnen und U-Bahnen in den Depots blieben. Mit den Streiks will die Verdi mehr Druck auf die Arbeitgeber für die Tarifverhandlungen ausüben.

Aufgrund des Streiks fuhren keine U-Bahnen in Nürnberg (Symbolbild). © IMAGO / IPA Photo

Von den Streiks betroffen waren neben den Münchner und Nürnberger Verkehrsbetrieben auch die in Regensburg, Fürth, Landshut, Schweinfurt, Bamberg und Bayreuth. Während die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen nicht fuhren, waren Regionalzüge und S-Bahnen der Deutschen Bahn weiterhin im Einsatz. In manchen Städten kam es zu einem Notbetrieb. In München fuhr zum Beispiel die U6 als einzige U-Bahn der Stadt im Zehn-Minuten-Takt bis zum Nachmittag.

Tarifverhandlungen ohne Erfolg: Kein Komprimiss zwischen Verdi und Arbeitgeber

Auch in Augsburg fanden zwei Warnstreiks statt, die um 14 Uhr aufhörten. Der öffentliche Nahverkehr lief wie gewohnt weiter, ohne Arbeitsniederlegung, teilten die Stadtwerke Augsburg mit. Die Streiks betrafen Werkstätten und nicht das Fahrpersonal in den Zügen und Bahnen. In Bayern ist der Nahverkehr nicht in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes inkludiert, bei der inzwischen eine Einigung erzielt worden ist. Dementsprechend sind die Verhandlungen noch nicht vorbei.

Verdi und die Arbeitgeber trennten sich vor kurzem nach der fünften Verhandlungsrunde, ohne sich auf ein gemeinsames Ergebnis zu einigen. Sie vereinbarten einen weiteren Termin für die nächste Verhandlungsrunde. Erneut soll es um die Laufzeit der Verträge gehen. Die Verdi möchte aber bereits 2024 wieder verhandeln und die Arbeitgeber erst 2025.

