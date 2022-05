Lkw-Maut und Diesel-Preis erhöhen? Politikversagen bei Blockabfertigung an der Autobahn

Von: Dirk Walter

Der LKW-Blockabfertigung als Zankapfel: Dirk Walter kommentiert für den Münchner Merkur. © Michael Kappeler/dpa (merkur.de-Collage)

Staus durch Blockabfertigung zwischen Bayern und Österreich: Das Problem wird schon seit Jahren auf politischer Ebene hin und her gewälzt, kommentiert Dirk Walter.

München - Es ist schon zum Haareraufen. Beim Problem der Blockabfertigung an der bayerisch-österreichischen Grenze bei Kufstein geht im Wortsinn nichts voran. Politikversagen par excellence! 30 bis 40 Mal im Jahr gibt es einen dicken Lkw-Stau, weil die Tiroler – oh Wunder – ihr schönes Alpenland nicht für unbegrenzten Lastertransit öffnen. Im Pfingsturlaubsmonat Juni kommt es besonders dicke: Neun sogenannte Dosiertage sind angekündigt, auch am Freitag und Samstag zum Auftakt der Pfingstferien müssen sich Urlauber Richtung Tirol/Südtirol auf Stau bis rauf zur Salzburger Autobahn A 8 einstellen.

Politikversagen bei Blockabfertigungen

Das ist umso ärgerlicher, da das Problem schon seit einigen Jahren auf politischer Ebene hin und her gewälzt wird. Man erinnert sich dunkel: Schon 2018 forderte die damalige bayerischen Verkehrsministerin Ilse Aigner auf einem Brenner-Gipfel dringend Lösungen.

Mehr als eine Flut an Protestbriefen und folgenlosen bayerischen Drohungen kam seither nicht heraus – und dass der neue Verkehrsminister Christian Bernreiter, kaum im Amt, nun abermals in einem Brief nach einem Eingreifen der EU verlangt, wird die Verhandlungsbereitschaft der Tiroler kaum fördern. Die ist aber dringend notwendig. Beide Seiten müssen sich bewegen. Die Lkw-Maut auf der Strecke muss erhöht werden, der Diesel-Preis in Tirol ebenso – und dann müssen endlich und notfalls auch mit Zwang mehr Lkw auf die Schiene verlagert werden.

