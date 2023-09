„Omega-Kracher“ im September: Eindeutige Wetter-Tendenz zum Herbstbeginn in Bayern

Von: Felix Herz

Sommer im Herbst – so lautet zumindest die Wetter-Ankündigung des Meteorologen Dominik Jung für Anfang September. Eine „Omega-Wetterlage“ sorgt demnach nochmal für sommerliche Temperaturen in den kommenden Tagen. (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Eine „Omega-Wetterlage“ sorgt dem Meteorologen Dominik Jung in den kommenden Tagen nochmal für sommerliche Temperaturen in Bayern.

München – Nach den heftigen Unwettern am vergangenen Wochenende und den mit dem folgenden Dauerregen einhergehenden Hochwasser-Warnungen zu Beginn der Woche musste man sich mit dem Gedanken anfreunden, dass es das wohl war mit dem Sommer 2023. Das stimmt auch aus zweierlei Hinsicht: Denn der Hochsommer ist in der Tat vorbei und seit 1. September haben wir in Bayern auch aus meteorologischer Sicht Herbst. Aber: Den aktuellen Wetter-Vorhersagen nach wird es trotzdem nochmal richtig schön warm.

„Omega-Kracher“ in Bayern: Sommerliche Temperauren im Anmarsch

Im aktuellen wetternet-Video auf YouTube wirft Meteorologe Dominik Jung einen Blick auf den Herbstbeginn und den damit laut Titel einhergehenden „Omega-Kracher“. Demnach gibt es eine Omega-Wetterlage, der zufolge sich ein „fettes Hoch“ über Europa aufbäumt, erklärt Jung. Und die hat auch Auswirkungen auf Bayern, die für viele Menschen wohl wie gerufen kommt – denn sie bringt sommerliche Temperaturen in den Frühherbst.

„Stabiles Spätsommerwetter“ kündigt Jung daher für die kommenden Tage an. Denn bis Mitte September, darauf deuten die Ensemble-Prognosen dem Wetter-Experten zufolge hin, machen sich zwei Trends in Deutschland breit: kaum Regen und recht hohe Durchschnittstemperaturen. Los geht es schon am Freitag, 1. September. Im Süden Bayerns und rund um München klettern die Temperaturen wieder auf rund 25 Grad, im Norden rund um Nürnberg sind es noch verhaltene 20 Grad.

Besser wird es dann am Samstag, 2. September, und Sonntag, 3. September. Stabil zwischen 26 und 27 Grad warm wird es dem wetternet-Experten Jung zufolge an den beiden Wochenendtagen. Vereinzelt gibt es da noch Wolken, doch selbst die verziehen sich dann zum kommenden Wochenbeginn. Die 30 Grad werden in der kommenden Woche zwar nicht mehr geknackt, doch bei Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad und wolkenfreiem Himmel lässt sich der meteorologische Herbstbeginn definitiv aushalten.

Ausblick auf den 15. September: So wird das Wetter bis zum Wiesn-Start

„Sehr erholsames Wetter“ in Süddeutschland, kündigt Meteorologe Dominik Jung beim Blick auf die Ensemble-Prognose für Bayern an. „Viel Sonnenschein, angenehme Temperaturen“ rund um 25 Grad, so der Meteorologe. Dazu „wenige Regensignale“.

Nicht auszuschließen sei aber auch, dass sich noch ein „Höhentief hineinschmuggelt“. Das würde sich dann in den nächsten Wochen zeigen. Insgesamt aber, das zeigt sich klar und deutlich, dürfen sich die Menschen in Bayern über einen sommerlichen Start in den Herbst freuen. (fhz)

