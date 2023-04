Osterferien-Stau in Bayern droht! Münchner Dieselverbot könnte Reisende kalt erwischen

Von: Katarina Amtmann

Es droht viel Stau in und um München (Archivbild). © IMAGO / Rolf Poss

Autofahrer könnten auf Bayerns Autobahnen viel Geduld brauchen, Grund sind die Osterferien und viel Reiseverkehr. In München gibt es noch etwas zu beachten.

München - Ostern steht vor der Tür. Für viele Menschen ein guter Anlass, Familienmitglieder zu besuchen oder in den Urlaub zu fahren. Mit Ferienbeginn (Montag, 3. April, in Bayern) bedeutet das deshalb auch oft Stau auf den Autobahnen. Davor warnt auch der ADAC in einer Pressemitteilung.

Osterferien in Bayern ab 3. April: Auf Autobahnen droht Stau

„Die erste Osterreisewelle kommt in Fahrt. Mit dem Ferienstart in zehn Bundesländern - Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen - wird es wieder voll auf den Autobahnen rund um München“, heißt es in einer Pressemitteilung Ende März.

Besonders eng dürfte es am Freitag (31. März) von 13 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 8 bis 12 und 16 bis 20 Uhr zugehen, so der ADAC. Staugefährdet seien dabei besonders die Strecken Richtung Österreich und Italien, je nach Witterung sei aber auch in den Naherholungsgebieten Oberbayerns und des Allgäus mit viel Verkehr zu rechnen.

Laut ADAC: Das sind die südbayerischen Stau-Strecken

A7 Ulm – Füssen/Reutte

A8 München – Salzburg

Nürnberg – München

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen/Mittenwald

A99 Ostumfahrung München

Grenzkontrollen bei Wiedereinreise nach Deutschland: Laut ADAC bis zu 30 Minuten Wartezeit

Auf den Fernstraßen der Nachbarländer könne zeit- und abschnittsweise auch viel Verkehr herrschen. Als staugefährdet bezeichnet der ADAC in Österreich die Brenner- und Tauernautobahn und in der Schweiz die Gotthard-Route.

Wichtig für Heimkehrer zu beachten: „Bei der Wiedereinreise nach Deutschland finden nach wie vor Grenzkontrollen statt, auf der A3 Passau – Regensburg, der A8 Salzburg – München am Übergang Walserberg sowie auf der Inntalautobahn bei Kufstein/Kiefersfelden. Zu Spitzenzeiten kann es zu Wartezeiten von rund 30 Minuten kommen.“

Volle Autobahnen in Bayern zu Ostern - Achtung vor Dieselfahrverbot in München

Aufpassen sollten Reisende auch für den Fall, dass sie durch München fahren. Zum Beispiel, um von der A9 (Nürnberg - München) auf die A95 nach Garmisch-Partenkirchen zu wechseln. Denn seit dem 1. Februar gilt auf dem Mittleren Ring für Fahrzeuge mit Euro 4/IV Abgasnorm und schlechter ein Dieselfahrverbot.

Betroffene Autofahrer sollten sich vorab über mögliche Alternativrouten informieren. Der ADAC nennt eine Route als Beispiel: „Von der A9 gelangt man gut ab dem Kreuz Neufahrn über die A92 und weiter die A 96 nach München und von der Ausfahrt Laim über die Fürstenrieder Straße schließlich zur Anschluss-Stelle Kreuzhof auf die A95 München – Garmisch-Partenkirchen.“ (kam)

