Paar feiert unvergessliche Hochzeit - jetzt ist es im Visier der Polizei

Erst Jubelpaar, jetzt ein Fall für die Polizei: Ein rauschendes Hochzeitsfest - das hat ein frisch vermähltes Ehepaar in Bayern gefeiert. Doch dann wurde es so richtig frech.

Coburg - Ein rauschendes Fest und das schönste Zimmer in ihrem Gasthof für die Hochzeitsnacht - das hat eine Wirtin einem frisch vermählten Ehepaar geboten. Doch auf den Kosten für die Party in Höhe von 3000 Euro im Sommer im Landkreis Coburg sitzt sie noch heute, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Hochzeit in Bayern: Darum ermittelt jetzt die Polizei

Was war passiert? Das Hochzeitspaar wollte am nächsten Morgen die Rechnung nicht gleich bezahlen. Danach wurde die Wirtin von dem Duo immer wieder vertröstet. Die Frau habe wohl „noch lange an das Gute im Menschen geglaubt“, sagte ein Sprecher. Die Polizei ermittelt gegen das Brautpaar wegen Zechbetrug.

