Frau sticht mit Messer auf Mitbewohnerin ein – und meldet sich dann bei der Polizei

Von: Felix Herz

Zu Beginn der Woche meldete sich mitten in der Nacht eine Anruferin bei der Polizei und gab an, mit einem Messer auf ihre Mitbewohnerin eingestochen zu haben (Symbolbild). © Tim Oelbermann / IMAGO

Zu einer heftigen Bluttat kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Ostallgäuer Wohnung. Eine Frau hatte auf ihre Mitbewohnerin eingestochen.

Pforzen – In der Nacht von Montag, 2. Januar, auf Dienstag, 3. Januar, meldete sich gegen 00.30 Uhr eine Frau bei der Polizei. Sie teilte dem Beamten mit, dass sie „soeben mit einem Messer auf ihre Mitbewohnerin eingestochen habe“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Sofort begaben sich Polizisten zu der angegebenen Wohnadresse in Pforzen, Landkreis Ostallgäu.

Bluttat im Ostallgäu: Frau sticht auf ihre Mitbewohnerin ein

Als die Beamten an der Wohnung eintrafen, fanden sie dort die 51-jährige Tatverdächtige vor und nahmen sie widerstandslos vorläufig fest. Ebenfalls vor der Wohnung trafen sie die geschädigte 47-Jährige an. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei stufte die diensthabende Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Kempten die Tat im Anschluss als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Vor Ort übernahm noch der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen die ersten Ermittlungen. „Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo Kaufbeuren unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt“, heißt es vonseiten der Polizei.

Versuchtes Tötungsdelikt in Bayern: Täter und Opfer wohnten zusammen

Laut Polizei lebten die tatverdächtige Frau und die mit dem Messer verletzte Frau gemeinsam in einer Wohngemeinschaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die 51-Jährige am Dienstag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt.

„Diese ordnete wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes und der psychischen Verfassung der Tatverdächtigen antragsgemäß die einstweilige Unterbringung der Beschuldigte in einer Fachklinik an“, schreibt die Polizei abschließend in ihrer Pressemitteilung.

