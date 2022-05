Versuchtes Tötungsdelikt in Bayern: Zeuge findet schwerverletzten 21-Jährigen auf der Straße

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Piding (Symbolbild) © IMAGO / Future Image

Ein Zeuge fand mitten in der Nacht einen schwerverletzten Mann auf der Straße unweit eines Clubs in Piding. Der 21-Jährige hatte Stichwunden.

Piding - Am frühen Sonntagmorgen (15. Mai) fand ein Zeuge einen schwerverletzen 21-Jährigen in Piding. Dem jungen Mann waren Stichwunden zugefügt worden, die wie Polizei mitteilte. Er kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Piding: Zeuge findet schwerverletzen 21-Jährigen auf der Straße

Der Pressemitteilung zufolge fand ein Zeuge den Verletzten gegen 4.40 Uhr im Pidinger Ortsteil Kleinhögl (Landkreis Berchtesgadener Land). Er lag auf der Straße „Neubichel“, unweit eines bekannten Tanz- und Nachtclubs.

Der Notarzt stellte bei dem jungen Mann schwerwiegende Stichverletzungen fest und veranlasste den sofortigen Transport in ein Krankenhaus. „Nach Auskunft der behandelnden Ärzte besteht bei ihm derzeit keine Lebensgefahr mehr“, so die Polizei.

Piding: Mann mit Stichwunden gefunden - Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm das Fachkommissariat K1 der Kripo Traunstein die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Weitere Informationen kann die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht nennen, die Ermittlungen dauern an. (kam)