25-Jähriger fällt beim Feiern in die Isar - Suche nach Vermisstem eingestellt

Von: Marc Dimitriu

Teilen

Die Isar bei Plattling (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

In Plattling in Niederbayern ist ein 25-Jähriger in die Isar gestürzt. Alle Suchmaßnahmen blieben aber erfolglos.

Update vom 18. Oktober: Die Suche nach dem vermissten 25-Jährigen im Landkreis Deggendorf ist erfolglos geblieben und vorerst beendet. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Am Samstagabend war der 25-Jährige beim Feiern auf Höhe der Isarwelle in Plattling in den Fluss gefallen und abgetrieben (siehe Erstmeldung). Einsatzkräfte hatten am Wochenende und am Montag zunächst weiter nach dem Mann gesucht.

25-Jähriger fällt beim Feiern in die Isar – Mann immer noch vermisst

Erstmeldung vom 17. Oktober: Plattling – Ein Mann ist beim Feiern in Niederbayern in die Isar gefallen und abgetrieben. In der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober habe er sich mit einem Bekannten gegen 22 Uhr an der Isarwelle in Plattling aufgehalten, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung vom Montag schreibt. Der 25-Jährige wird seither vermisst.

Plattling: 25-Jähriger stürzt in Isar – Groß angelegte Suche bleibt erfolglos

Offenbar hatte sich einer der beiden kurz von der Örtlichkeit entfernt, währenddessen fiel sein 25-jähriger Begleiter in die Isar und trieb sogleich ab. Sofort wurden „groß angelegte Suchmaßnahmen“ eingeleitet. Daran beteiligten sich neben einem Polizeihubschrauber auch etliche Kräfte der Feuerwehr mit Drohnen und die Wasserwacht. Trotzdem konnte der Mann in der Nacht nicht gefunden werden. Die Suche wurde im Verlauf des 17. Oktobers fortgesetzt. Bislang ohne Erfolg.

Erst kürzlich ist in München ein ebenfalls 25-Jähriger in Haidhausen von der Luitpoldbrücke in die Isar gesprungen. Der Mann konnte aber direkt von Zeugen, darunter ein Beamter der Polizei, aus dem Wasser gezogen werden. Immer wieder kommt es in Bayern zu Badetoten, der Freistaat hält dabei einen traurigen Rekord. (md mit dpa)