„Psychische Ausnahmesituation“? Polizei sucht nach Senior aus Unterfranken und bittet um Hilfe

Von: Felix Herz

Hubertus Dellschau aus Goldbach (Landkreis Aschaffenburg) wird seit Mittwochabend vermisst. © Polizei Unterfranken

In Goldbach, nahe Aschaffenburg, wird ein 78-Jähriger vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hilfe, der Zustand des Seniors gibt Anlass zur Sorge.

Goldbach/Aschaffenburg – Seit Mittwochabend, 27. April, wird ein 78-jähriger Mann aus Goldbach in der Nähe von Aschaffenburg vermisst. Der Senior namens Hubertus Dellschau wurde von Angehörigen zuletzt um etwa 19.30 Uhr in seiner Wohnung an der Unterafferbacher Straße gesehen.

Als diese um circa 20.30 Uhr zu der Wohnadresse des älteren Herren zurückkehrten, sei dieser bereits verschwunden gewesen. Das Polizeipräsidium Unterfranken spricht davon, dass man nicht ausschließen könne, dass sich der Rentner in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befinde und bittet die Bevölkerung nun um Hinweise.

Vermisster Senior aus Aschaffenburg: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Die Polizei beschreibt Hubertus Dellschau wie folgt:

185 cm groß

70 kg schwer

Volle graue kurze Haare

Bekleidet mit Jeans, grauer Fleecejacke, beiger Outdoorjacke und braunen Lederschuhen

Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Wegen des möglicherweise fragilen Zustands des Seniors bezieht die Polizei Unterfranken bei ihrer Suche nun auch die Bevölkerung mit ein.

Hubertus Dellschau wird vermisst: Wer hat den Senior gesehen?

Wer hat Hubertus Dellschau gesehen? Hubertus Dellschau wird seit Mittwochabend ab etwa 19.30 Uhr vermisst. Er wohnt in Goldbach, Landkreis Aschaffenburg, in der Unterafferbacher Straße. Die Polizei Unterfranken bittet Zeugen, die den 78-Jährigen gesehen haben, sich unter Telefon (0 60 21) 8 57 22 30 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

