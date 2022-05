Polizei bittet um Hilfe: 15-Jährige wird vermisst – Hat sie Bayern bereits verlassen?

Von: Felix Herz

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der 15-jährigen Mücella Demir. © Polizei Bayern

Die 15-jährige Mücella Demir wird seit Dienstag vermisst. Nun bittet die Polizei öffentlich um Hinweise. Der Teenager könnte auf dem Weg nach Frankfurt sein.

Wipfeld – Mit einer Bitte wendet sich die Polizeiinspektion Schweinfurt an die Öffentlichkeit: Seit Dienstag wird ein 15-jähriges Mädchen aus Wipfeld im Norden Bayerns vermisst. Die Jugendliche heißt Mücella Demir und lebt in einem Wohnheim. Bereits in der Nacht auf Dienstag, 17. Mai, ist Mücella verschwunden.

15-Jährige aus Bayern vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Bis vor kurzem habe der Teenager noch in Frankfurt am Main gelebt. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen sowie aufgrund persönlicher Kontakte und ihrer Vergangenheit könnte sich Mücella auf dem Weg von Bayern nach Frankfurt befinden – oder sich bereits dort aufhalten.

Konkrete Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort gibt es aber nicht. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise zu der Jugendlichen. Wer die Vermisste gesehen oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort hat, solle sich dringend bei der Polizeiinspektion Schweinfurt oder einer sonstigen Polizeidienststelle melden. Die Telefonnummer lautet: (0972) 1 20 20.

Polizei bittet Bevölkerung: Wer hat die 15-jährige Mücella Demir gesehen?

Bei der 15-Jährigen handelt es sich um ein 1,62 Meter großes, schlankes Mädchen mit braunen, glatten Haaren, die ihr aktuell bis zur Schulter reichen. Zu ihrer derzeitigen Bekleidung oder weitere Äußerlichkeiten kann die Polizei zunächst keine Angabe machen.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen der Beamten führten bislang nicht zum Auffinden der vermissten Jugendlichen – umso wichtiger ist es, dass sich Personen, die sie gesehen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, mit der Polizei in Verbindung setzen.

