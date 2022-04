Mit fast 300 km/h: Raser flieht vor Polizei – und hat gewagte Ausrede parat

Von: Felix Herz

Fast 300 km/h: Raser flieht vor Polizei (Symbolbild) © Future Image / IMAGO

Am Donnerstag kam es in Bayern zu einer höchst gefährlichen Verfolgungsjagd. Mit fast 300 km/h floh ein Italiener mit einem Neuwagen vor der Polizei.

Oberaudorf – Mit halsbrecherischem Tempo ist am Donnerstagabend ein Italiener vor der bayerischen Polizei geflohen. Als Zivilfahnder den 48-Jährigen auf der Autobahn 8 am Irschenberg kontrollieren wollten, beschleunigte dieser plötzlich mit seinem neu erworbenen Audi RS3 und rauschte den Beamten mit 220 km/h in einem für 120 Stundenkilometer zugelassenen Bereich davon. Das war aber noch lange nicht das Ende des illegalen Rennens.

Raser in Bayern: Italiener flieht mit fast 300 km/h vor Polizei

Anschließend bog der Raser auf die A 93 und durchfuhr mit weiterhin 220 km/h einen auf 80 km/h Geschwindigkeit begrenzten Bereich. Bis kurz vor der deutsch-österreichischen Grenze beschleunigte der Italiener noch auf fast 300 km/h. An einer Nachtbaustelle bei Oberaudorf musste der Autofahrer wegen eines Staus dann abbremsen. Nur deswegen konnten ihn die inzwischen eingesetzten Polizeistreifen einholen und stoppen.

Anschließend tischte er den Beamten eine etwas fragwürdige Ausrede auf: Er habe den in Deutschland neu gekauften Audi RS3 nur testen wollen, die versuchte Kontrolle der Zivilfahnder und die anschließende Verfolgung durch die Polizei habe er nicht wahrgenommen. Er gab allerdings zu, die Verkehrszeichen bewusst missachtet zu haben.

Mit 300 km/h vor Polizei geflohen – Raser erwartet saftige Strafe

Die Konsequenzen für den Raser dürften es in sich haben: Der Führerschein des Italieners wurde an Ort und Stelle eingezogen. Sein neues Auto wurde von der Polizei beschlagnahmt – es werde geprüft, ob es eingezogen wird. In diesem Fall wird der deutsche Staat Eigentümer des Wagens und würde ihn versteigern. Zusätzlich wird gegen den 48-Jährigen wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. (fh)

