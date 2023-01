Raubüberfall in Bayern: Ehepaar von vier Tätern schwer verletzt – Polizei sucht speziellen Zeugen

Von: Felix Herz

Bei einem schweren Raubüberfall wurde ein Ehepaar in Alzenau verletzt. Die Fahndung nach den vier Tätern läuft weiter – jetzt sucht die Polizei einen bestimmten Zeugen. (Symbolbild) © agefotostock / IMAGO

Im Dezember ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Ehepaar in Alzenau. Dabei wurden beide schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei einen bestimmten Zeugen.

Alzenau – Anfang Dezember 2022 hatte sich ein schwerer Raubüberfall in Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, ereignet. Am 3. Dezember wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Einfamilienhaus in die Rodenbacher Straße auf Höhe der dortigen Gärtnerei gerufen. Grund war ein schwer verletztes Ehepaar, das Opfer eines Raubüberfalls geworden war.

Schwerer Raubüberfall in Bayern: Ehepaar schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Gegen 17.30 Uhr waren die Frau und der Mann von vier bislang unbekannten Tätern überwältigt und schwer verletzt worden. Die Verdächtigen flüchteten mit Bargeld und Schmuck. Anschließende Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei brachten zunächst keinen Erfolg, dann folgte der Schritt ins Fernsehen.

Wie bei zwei aktuellen Fällen aus Bayern, die nun bei „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“ laufen – einmal geht es um einen im Wald gefundenen toten Säugling, der andere Fall dreht sich um den Todesschützen aus Nürnberg – gingen auch die Ermittler im Falle des schweren Raubüberfalls in Alzenau in die ZDF-Sendung. Eine gute Entscheidung, denn wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung vom Dienstag, 17. Januar, berichtet, gingen im Anschluss an die Show zahlreiche Hinweise zu dem Fall ein.

„Zeitintensive Spurenauswertung“ nach ZDF-Sendung: Konkreter Hinweise für die Beamten

Laut Polizei ergab sich bei der „zeitintensiven Spurenauswertung“ unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft ein Hinweis auf einen bestimmten Zeugen. Dieser wird in der Pressemitteilung wie folgt beschrieben:

Der Mann ist nach derzeitigen Erkenntnissen mit seinem silbernen Pkw samt Einachsanhänger gegen 17:35 Uhr in die Rodenbacher Straße eingebogen und in Richtung Sandgrube gefahren. Gegen 17:45 Uhr fuhr der Pkw wieder zurück in Richtung Carl-Benz-Straße.“

Die Polizei bittet diesen Zeugen, sich dringend mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Er könne möglicherweise wichtige Hinweise zu den Tätern sowie ihr Fluchtfahrzeug machen, heißt es. Unter Telefonnummer (06 02) 1 85 71 73 3 soll sich der Zeuge mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen. (fhz)

