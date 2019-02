Grenzpolizei macht unglaublichen Fund - dann klicken die Handschellen

Mitten in der Nacht machte die Polizei bei Raubling eine überraschende Entdeckung bei einer Auto-Durchsuchung. Dann klickten sofort die Handschellen.

Raubling - Am Sonntag gegen 2 Uhr in der Früh durchsuchte die Grenzpolizeiinspektion Raubling an der A8 einen VW-Passat eines 52-jährigen Italieners und macht dabei einen erstaunlichen Fund.

Wie das Bayerische Landeskriminalamt in einer Pressemitteilung erklärte, stießen die Fahnder auf ein Versteck in der Rücksitzbank mit zwölf Paketen Kokain. Insgesamt stellten die Beamten 13 Kilo der Droge sicher.

52-Jähriger schweigt zu Kokain-Fund in seinem Wagen

Der 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen und Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Darüber hinaus beantragte die Staatsanwaltschaft Traunstein Haftbefehl, welcher vom Amtsgericht Rosenheim erlassen wurde. Der Italiener bezog bislang keine Stellung zum Kokain-Fund in seinem Auto.

spz