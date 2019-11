Von Autobahn geschleudert: Frau in Wagen eingeklemmt - Suche nach geflohenen Katzen dauert an

Zwei Katzen erlebten einen Autounfall mit. Ihre Transportbox zerbrach, die Tiere flüchteten. Jetzt werden sie mit allen Mitteln gesucht.

Eine 25-Jährige Autofahrerin hatte am Sonntag (24. November) einen Unfall

Sie wurde nur leicht verletzt, jedoch verschwanden ihre beiden Katzen beim Unfall

Jetzt werden die Tiere gesucht, auch via Facebook

Update vom 25. November, 16.28 Uhr: Die Suche nach den beiden Katzen, die nach dem Autounfall ihrer Besitzerin vermutlich voller Angst das Weite suchten, dauert an. Auf Facebook macht die Suchaktion einer Userin die Runde.

Nach dem Unfall geflohene Katzen: Suchaktion via Facebook

In ihrem Posting vermutet die Userin, die beiden Katzen würden vermutlich noch immer in der Nähe der Unfallstelle umher irren und fürchterliche Angst haben. „Es handelt sich bei den beiden um einen schwarz-weißen Langhaarkater und eine Kätzin, die ähnlich wie eine Glückskatze gemustert ist. Sie sind beide sehr zierlich und scheu“, so die Userin.

Aus dem Posting wird nicht deutlich, ob es sich bei der Frau um die Besitzerin der Katzen handelt. Da sie die Tiere genau beschreiben kann und auch über deren Fotos verfügt, ist sie aber vermutlich mindestens mit der Tierhalterin bekannt. Kontaktversuche der Redaktion mit der Userin, mit dem Ziel, die genauen Zusammenhänge herauszufinden, scheiterten bisher.

Von Autobahn geschleudert: Verletzte Frau in Wagen eingeklemmt - Haustiere ergreifen die Flucht

Orginalmeldung vom 24. November:

Regensburg - Um 17.20 Uhr wurde der Rüstzug der Berufsfeuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Regensburg-Ost mit eingeklemmter Person gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass aus unbekannter Ursache ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen war. Dieses hatte einen Wildschutzzaun durchbrochen und war in einem angrenzenden Waldstück liegen geblieben, wie die Berufsfeuerwehr Regensburg berichtet.

In dem Fahrzeug befand sich eine 25-jährige Frau, die an den Beinen leicht eingeklemmt war. Mittels Rettungsschere wurde die Fahrertüre abgetrennt und durch diese geschaffene Öffnung konnten dann die Beine der Patientin befreit werden. Die Patientin wurde daraufhin mit einem Spinebord aus dem Fahrzeug gehoben und dem Rettungsdienst übergeben.

A3-Unfall bei Regensburg: Katzen vermisst - Suchmaßnahmen der Feuerwehr bislang erfolglos

Der Rettungsdienst brachte die leichtverletzte Person in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beiden Haustiere der 25-Jährigen, zwei Katzen, erlebten den Unfall mit. Sie ergriffen nach dem Aufprall die Flucht. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Feuerwehr konnten sie bislang nicht gefunden werden.

Aus Sicht der Besitzerin ist zu hoffen, dass die Geschichte für ihre Katzen zu einem Happy End kommt - genau wie im Fall des Katers Rocky.

Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und dem Rüstzug der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Graß und Harting an der Einsatzstelle.

