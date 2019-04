Retter versuchen Leben eines Bikers zu retten - Autofahrer drehen durch, weil sie nicht zum Wertstoffhof kommen

Als aktiver Feuerwehrler, der ungern Blut sieht, regel ich gerne und meist den Verkehr. Ich kann nicht bestätigen, dass die meisten Autofahrer unflätig reagieren. Das ist mir zwar auch schon passiert, aber mein Gott, es gibt immer mal gestresste Typen. Ich habe auch immer Verständnis, wenn es jemand eilig hat und spreche, soweit das möglich ist, alle Wartenden an. Dabei gebe ich ihnen einen Rat, wie sie am besten die Einsatzstelle umfahren oder wie lange sie ungefähr warten müssten. Diese direkte und freundliche Ansprache hat sich in meinen Augen bewährt. Damit kommen alle gut klar. Ist mal einer genervt, dann nehme ich das nicht persönlich, solange ich nicht beleidigt werde. Wie gesagt, das war erst einmal in meiner langen Einsatzkarriere der Fall. Ein wenig Verständnis auf beiden Seiten und schon geht alles besser. Es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn die Feuerwehren ihre Einsatzkräfte vielleicht auch dahingehend besser schulen. Mit ein wenig Feingefühl für das Gegenüber läuft es meist besser. Ich leiste übrigens meinen Feuerwehrdienst gerne und erwarte nicht unbedingt Dankbarkeit dafür. Deswegen muss niemand vor mir auf die Knie fallen. Ich erwarte einfach ein wenig Respekt und zeige denselben. Das funktioniert ganz gut. Das sind eigentlich die ganz normalen Basics des menschlichen Zusammenlebens.