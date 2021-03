„Welche Stadt in Bayern ist das?“ Rosenheim-Cops-Star lässt Fans mit Rätsel verzweifeln - Na, wissen Sie‘s?

Ein TV-Star, bekannt aus der ZDF-Serie Rosenheim-Cops, beschäftigte seine Instagram-Fans am Freitag mit einem Rätsel. Niemand fand die richtige Lösung - der Schauspieler amüsierte sich.

München - Der Corona-Lockdown* schränkt die Menschen in Bayern weiterhin ein. Die Regierung um Markus Söder fordert die Bürger immer wieder auf, zu Hause zu bleiben. Viele suchen sich deshalb eine Beschäftigung: Die einen machen Sport, die anderen schauen Serien, lernen stricken oder puzzeln. Schauspieler Baran Hêvî hielt seine 1479 Instagram-Fans am Freitag mit einem Rätsel beschäftigt.

Instagram-Rätsel von Rosenheim-Cops-Star: „Welche bayerische Stadt ist das?“

In seiner Instagram-Story (für 24 Stunden sichtbar) teilte der Mime, der in der Serie „Rosenheim-Cops“ Kommissar Kilian Kaya spielt, ein Foto. Dazu stellte er die Frage: „Welche bayerische Stadt ist das?“

+ Dieses Rätsel stellte der Schauspieler seinen Followern. © Instagram Story Baran Hêvî

Rosenheim-Cops: TV-Star stellt seine Instagram-Fans vor Rätsel - „Falsch“

Anschließend postet der Schauspieler noch ein zweites Foto aus der Stadt als Tipp. Bei der dritten Story wirkt er schon etwas resiginiert: „Schon 17 Falschmeldungen - ich bin etwas enttäuscht.“ Dann beginnt Hêvî, die Antworten zu teilen. Eine Person tippt auf Amberg, was der Schauspieler nur mit „falsch“ kommentiert. Gleiches gilt für die Tipps Bayreuth und Ansbach. Auch Wasserburg und Traunstein sind nicht gemeint.

Landshut oder Straubing lautet der Tipp einer weiteren Kommentatorin. „Direkt zwei Mal falsch“ antwortet der Schauspieler ihr trocken - und teilt die Story ebenfalls. Den Tipp Ingolstadt* kommentiert er simpel mit „LOL.“ Eine weitere Person vermutet Rosenheim, immerhin spielt der Schauspieler in der Serie „Rosenheim-Cops“ mit - doch auch dieser Tipp erweist sich als falsch. „Das fand ich auch gut“ schreibt Hêvî, als er die Vermutung eines Mannes teilt, der auf Rothenburg ob der Tauber tippt.

TV-Star Baran Hêvî (Rosenheim-Cops) stellt Fans auf Instagram vor Rätsel: „Okay, ich muss gleich auflösen“

Auch Passau* wird genannt, denn Hêvîs Rolle - Kommissar Killian Kaya - kommt aus der Drei-Flüsse-Stadt. Die Antwort ist jedoch genauso falsch wie Hof, Regensburg* und Deggendorf. „Man ey. Nürnberg*? Würzburg“, fragt ein Follower. Diese Story teilt der Schauspieler ebenfalls und kommentiert: „Die Nerven liegen blank.“ Als jemand auf Pfaffenhofen tippt, reicht es dem TV-Star: „Okay, ich muss gleich auflösen, weil wir jetzt gleich durch sind mit Bayern. Ihr Loser.“

„Haha. Alter Falter. Auch falsch“: Rosenheim-Cops-Star amüsiert sich über Rätsel-Tipps

Doch die Fans haben wohl immer noch nicht genug von dem Rätsel: „Dann kann‘s ja nur noch München sein“, vermutet einer. „Haha. Alter Falter. Auch falsch“, amüsiert Hêvî sich. „Wir nähern uns dem Ende“, stellt er schließlich klar und gibt seinen Fans nochmal einen abschließenden Tipp. Er postet das Bild eines Ladens mit dem Namen „Huttarsch“, dieser soll sich in der gesuchten Stadt befinden. Doch auch das bringt offenbar nicht die richtige Lösung, so dass der Schauspieler das Rätsel in der nächsten Story auflöst: Weiden in der Oberpfalz. (kam)*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA