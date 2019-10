Mädchen (12, 14 und 16) lösen Flammen-Inferno aus - Kameras zeichnen alles auf

Drei junge Mädchen legen in Rosenheim einen Supermarkt in Brand. Nachdem sie merken, dass sie selber die Flammen nicht mehr unter Kontrolle bringen können, ergreifen sie die Flucht.

Rosenheim - Am vergangenen Sonntagabend ist es zu einem Brand in einem Supermarkt in der Innenstadt von Rosenheim gekommen sein. Wie die Polizei berichtet, sollen drei Mädchen im Alter von 12, 14 und 16 Jahren dafür verantwortlich sein. Überwachungskameras filmten die Tat, bei der nach Polizeiangaben ein Schaden von 100.000 Euro entstand.

Rosenheim/Bayern: Mädchen legen Feuer und setzen Supermarkt in Brand

Wie die Aufnahmen zeigen, hatten die Mädchen das Feuer am Sonntagabend auf dem Altpapier- und Kunststofflager auf der Rückseite des Supermarkts gelegt. Da sich das Feuer schnell ausbreitete, versuchten die Mädchen es zu löschen. Nachdem sie den Brand nicht unter Kontrolle bringen konnten, ergriffen die jungen Mädchen die Flucht.

Rosenheim/Bayern: Kameras filmen Mädchen bei Brandstiftung - und bei der Flucht

Nachdem die Mädchen die Flucht ergriffen hatten, musste die Feuerwehr anrücken, um das Feuer zu löschen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Warum die Mädchen überhaupt das Feuer gelegt hatte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen, ein Gutachter wurde hinzugezogen.

