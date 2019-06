Messer-Attacke in Rosenheim: Großeinsatz der Polizei – Täter gefasst 

Am Samstag hat eine Messerstecherei einen Großeinsatz in Rosenheim ausgelöst. Ein Beteiligter ergriff die Flucht, konnte jedoch mittlerweile gefasst werden.

15.15 Uhr: Wie die Polizei Rosenheim nun in einer Pressemitteilung erklärt, konnte der flüchtige Täter mittlerweile gestellt werden. Die beiden asylsuchenden Männer gerieten zunächst gegen 11.40 Uhr in Streit. „Im Verlauf dieses Streits kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der Beteiligten den anderen mit einer abgebrochenen Flasche verletzte. Zudem bedrohten sich beide Männer gegenseitig mit einem Messer“, informiert die Polizei.

Bevor die durch Passanten herbeigerufene Polizei am Ort des Geschehens eintreffen konnte, flüchtete einer der Kontrahenten vom Tatort. Nach einer Großfahndung konnte er festgenommen werden. Gegen beide Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Messer-Attacke in Rosenheim: Großeinsatz der Polizei – Täter auf der Flucht

Ursprungsmeldung vom 15. Juni 2019, 13.10 Uhr: In Rosenheim ist es am Samstag zu einem Großeinsatz gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gegen 11.40 Uhr gemeldet worden, dass es einen Streit zwischen mehreren Personen gebe.

Messer-Attacke in Rosenheim: Polizei sucht nach Beteiligtem

Mehrere Streifen machten sich auf den Weg zum Einsatzort. Wie rosenheim24.de* berichtet, war es zu einer Messerstecherei gekommen, bei der eine Person leicht am Ohr verletzt worden war.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Lage schnell unter Kontrolle gebracht - doch einer der Beteiligten ergriff die Flucht, nach ihm wurde am Samstagmittag noch gefahndet. Unter anderem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

mm/tz