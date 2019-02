Frau findet unbekleidete Leiche: Jetzt ist klar, woran Mann gestorben ist 

Eine Spaziergängerin hat in Roth eine männliche Leiche gefunden. Es gibt einen schlimmen Verdacht. Nun ist klar, woran der Mann gestorben ist.

Update 11.33 Uhr: Der im mittelfränkischen Roth gefundene Tote ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Der Mann sei misshandelt worden und daran gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Bei der Obduktion seien Spuren von „stumpfer Gewalteinwirkung“ gefunden worden. Eine Spaziergängerin hatte die nackte Leiche am Mittwoch auf einem geteerten Weg entdeckt.

Am Freitagvormittag suchten rund 30 Beamte der Bereitschaftspolizei die Gegend um den Fundort ab. Auch Suchhunde waren im Einsatz. „Der Fundort muss nicht unbedingt der Tatort sein, Geruchsspuren könnten eventuell zum Tatort führen“, betonte der Sprecher. Polizisten durchsuchten auch mit sogenannten Stöberstöcken das Gebiet, um zum Beispiel unter Laub Spuren oder Gegenstände zu finden.

Nach wie vor unklar ist, um wen es sich bei dem etwa 50 bis 60 Jahre alten Toten handelt. Die Polizei wollte in Roth und Umgebung Wohnheime nach vermissten Personen abfragen.

Unmittelbar neben der Leiche war ein leerer Koffer gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass dieser im Zusammenhang mit der Leiche steht. Die kriminaltechnische Untersuchung des Koffers werde aber noch etwas dauern, sagte der Sprecher.

Update vom 22. Februar 2019, 11.17 Uhr: Noch ist nicht bekannt, wer der in Roth gefundene Tote ist. Ergebnisse der Obduktion sind ebenfalls noch nicht bekannt.

Frau findet unbekleidete Männerleiche: Obduktion soll Klarheit bringen

15.49 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, wurde in unmittelbarer Nähe der Leiche ein für die Ermittler wichtiges Beweismittel gefunden. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Reisekoffer, der sich rollen lässt. Auffällig sind dabei laut Mitteilung der Polizei helle Applikationen im Bereich der Reißverschlüsse sowie die hellen Rollen und der ebenfalls helle Ausziehgriff. Der sichergestellte Koffer wird kriminaltechnisch untersucht.

+ Ein am Tatort gefundener Reisekoffer gilt als wichtiges Beweismittel. © Polizei Mittelfranken

Die Tatortarbeit wird durch einen Hubschrauber der Bereitschaftspolizei unterstützt. Zudem wurde ein 3D-Laser-Scanner des Landeskriminalamts eingesetzt, um den Tatort zu vermessen.

Frau findet Leiche: Fall immer mysteriöser - Polizei hat schlimmen Verdacht

13.09 Uhr: Rund um den Fundort einer männlichen Leiche in Roth nahm die Ermittlungskommission „Rednitz“ mit bis zu 20 Beamten die Arbeit auf. Das berichtet der BR. Ermittler würden mit Sonden nach weiteren Spuren suchen. Neben der nackten Leiche wurde laut Bericht zudem ein leerer Koffer gefunden.

Auch interessant: Kripo will nach 42 Jahren mutmaßlichen Mord an Schülerin klären - Polizei prüft erste Hinweise

Update 21. Februar, 10.03 Uhr: Wer ist der Tote, der von einer Spaziergängerin in einer Böschung in Roth gefunden wurde? Vieles würde für ein Tötungsdelikt sprechen, so die erste Vermutung der Polizei, wie nordbayern.de berichtet. Die Auffindesituation sowie der Zustand der Leiche lasse darauf schließen, so ein Sprecher des Präsidiums Mittelfranken. Bei dem Toten handele es sich demnach um einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Er trug keinen Pass bei sich. Ein Abgleich mit der polizeilichen Fingerabdruckdatei führte bisher nicht einer Identifizierung, berichtet News5.

Frau stößt bei Spaziergang auf Leiche: Polizei hat schlimmen Verdacht

Update 21. Februar, 6.14 Uhr: Der Tote lag in einer Böschung unterhalb des Westrings, wie die Polizei mitteilte. Die Frau verständigte den Rettungsdienst, der allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Weil der Fundort und der Zustand der Leiche auf eine Tötung hindeuten, nahmen am Abend Spurensicherung und Mordkommission ihre Arbeit auf. Am Donnerstag soll auch eine Obduktion der Leiche erfolgen. Die Identität des Toten war zunächst unklar.

Video: Roth: Passantin findet männliche Leiche

Erstmeldung: Leichenfund in Bayern: Unbekannter Toter entdeckt - Polizei hat schlimmen Verdacht

Roth - Im mittelfränkischen Roth hat eine Passantin am Mittwochnachmittag eine männliche Leiche entdeckt. Das geht aus einer Meldung der Polizei Mittelfranken hervor. Die Mordkommission der Kriminalpolizei Schwabach hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen.

Roth in Bayern: Frau entdeckt männliche Leiche bei Spaziergang

Die Frau war während eines Sparziergangs zwischen Westring und Rednitz unterwegs. Gegen 15:30 Uhr entdeckte sie in der Böschung unterhalb des Westrings eine leblose Person. Der hinzugezogene Rettungsdienst stellte den Tod des Mannes fest und verständigte daraufhin die Polizei. Aufgrund der Situation, in der der Tote aufgefunden wurde, und des Zustands der Leiche vermutet die Polizei nach aktuellem Stand ein Tötungsdelikt.

Beamte der Mordkommission und der Spurensicherung der Kriminalpolizei Schwabach nahmen noch in den Abendstunden ihre Arbeit vor Ort auf. Der Fundort der Leiche ist derzeit abgesperrt. Dort wird die Spurensicherung mit Beginn des morgigen Tages fortgeführt werden.

Bayern: Identität der Leiche aus Roth noch ungeklärt

Die Ermittler der Mordkommission Schwabach beschäftigen sich derzeit insbesondere mit der Frage nach der Identität des Toten, der ersten Einschätzungen nach zwischen 50 und 60 Jahre alt sein soll, sowie den Umständen seines Todes. Ein Abgleich mit der polizeilichen Fingerabdruckdatei führte zunächst nicht zur Identifizierung der Leiche. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth soll im Laufe des morgigen Tages eine Obduktion des Leichnams durchgeführt werden.

Im Zusammenhang mit dem Leichenfund bittet die Polizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Wahrnehmungen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, die im Bereich zwischen Westring und Rednitz aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

Ein Berliner Verbrechen erschüttert gerade ganz Deutschland. Eine Gruppe junger Männer soll eine junge Frau attackiert haben. Jetzt hat die Berliner Polizei knapp ein Jahr nach dem Verbrechen vier Täter zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben und Fotos der mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Lesen Sie auch: Wahnsinniges Überholmanöver: Lkw-Fahrer wird „versuchter Mord“ vorgeworfen

Lesen Sie auch auf Merkur.de*: Nach Streit auf Party: Plötzlich zückt 18-Jähriger Messer - und verletzt 17-Jährigen am Hals

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.