Wie in der Sahara: Wüstenklima in Bayern bedroht Natur und Landwirtschaft – Kein Ende in Sicht?

Von: Helena Grillenberger

Der März in diesem Jahr war zu trocken – stellenweise blieben die Regenmesser in Deutschland sogar komplett leer.

München – Bisher war der März zu trocken – viel Sonnenschein und wenig Niederschlag. Es gibt sogar Orte in Deutschland, in denen diesen Monat gar kein Niederschlag gefallen ist. Den meisten Regen gab es in Bayern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Nichtsdestoweniger könnte dieser Monat der März mit den meisten Sonnenstunden seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden.

Schuld an der niederschlagsarmen Zeit im März sind die ausgedehnten Hochdruckgebiete gewesen, die verhinderten, dass die Atlantiktiefs mit ihren Ausläufern auf Deutschland übergriffen. Den meisten Niederschlag deutschlandweit gab es demnach im äußersten Südosten Bayerns – in Marktschellenberg.

Wetter in Bayern: Regen-Spitzenreiter in Deutschland kommt aus dem Freistaat

Dort sind allein in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 16. März, genau 23 Liter Regen vom Himmel gefallen. An den restlichen Orten in Deutschland, an denen es nennenswert regnete, waren es laut DWD etwa zehn bis 20 Liter pro Quadratmeter.

Auch bei der Monatssumme an Niederschlag im bisherigen März sticht Bayern heraus. Denn: An einigen Stationen blieben die Regenmesser nach Angaben des DWD komplett leer. Einer davon im Westen des Bundeslandes – in Lindau am Bodensee. Marktschellenberg dagegen ist auch in der Monatssumme der Spitzenreiter, mit knapp 31 Litern, die dort im gesamten bisherigen März gemessen wurden.

Wetter in Bayern: Im äußersten Südosten regnete es am meisten

Auf Platz zwei liegt Anger-Stoißberg, ebenfalls im äußersten Südosten Bayerns. Dort fielen im März 26 Liter. Die Regionen mit dem meisten Niederschlag lagen den Messungen nach vor allem über der Westhälfte Deutschlands, über der südlichen Mitte und dem östlichen Mittelgebirgsraum verteilt.

Ins Verhältnis gesetzt, ist dieser März vor allem am Alpenrand zu trocken. Dass sich das Niederschlagsdefizit in diesem Monat nicht mehr ausgleichen wird, zeichne sich bereits ab. So schön das sonnige Frühlingswetter ist – die Schattenseiten zeigen sich: Denn die Natur braucht den Regen als Wachstumsschub. Da er ausbleibt, steigt momentan auch die Waldbrandgefahr. Erst kürzlich brannte der Wald in der Nähe des Schlosses Neuschwanstein lichterloh.

Wetter in Bayern: Wie geht es weiter?

Und auch am Mittwoch, 23. März, kam es im Landkreis Bamberg beispielsweise zu einem Waldbrand – dabei war ein Waldgebiet zwischen Breitengüßbach und Zapfendorf betroffen. Auf Nachfrage von Radio Bamberg teilte die Polizei mit, die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Die Brandursache sei noch unklar.

Gegenüber dem Münchner Merkur erklärte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes, bis kommenden Dienstag ändere sich wohl wenig an der bestehenden Waldbrandgefahr. Denn nach wie vor bleibe es beim geringen Niederschlag und damit bei der Trockenheit.

Wetter in Bayern: Nächste Woche unbeständig

Ab Mittwoch allerdings „erwarten wir eine Wetterumstellung“. Bereits am Dienstag soll es demnach gebietsweise in Bayern regnen. Aber Mittwoch und zum Wochenende hin dann aber häufiger, das Wetter werde unbeständiger. In der Folge komme kältere Luft, wodurch dann in den Bergen und eventuell sogar im Flachland wieder Schnee möglich sei.

Genaue Vorhersagen seien allerdings schwierig. Denn momentan habe man „auf geringen räumlichen Distanzen sehr große Temperaturunterschiede.“ Trotzdem: Der Niederschlag, den die Natur so dringend braucht, soll nächste Woche kommen. (hgr)