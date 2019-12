Bekannte Schamanin muss Geld an Klientin zurückzahlen - Streit über merkwürdiges Ritual

Die Schamanin Andrea Kalff muss laut einem Entscheid des Oberlandesgerichts Geld an eine Klientin zurückzahlen. Die Frau hatte sich aus Verzweiflung von ihr behandeln lassen.

Die bekannte Schamanin Andrea Kalff muss einer Klientin Geld zurückzahlen.

Das ging aus einem Urteil des Oberlandesgerichts hervor.

Die Klientin hatte sich aus Verzweiflung über permanente Schmerzen von ihr behandeln lassen.

Traunstein - Helga P. (Name geändert) litt seit 30 Jahren unter Schmerzen. Sie waren die Folgen von vier Autounfällen sowie unangenehmen Erlebnissen in der Kindheit. Weil nichts dagegen half, riet ihr eine Bekannte, Andrea Kalff aufzusuchen. Sie ist eine Schamanin mit Gemeinschaftspraxis in Eggstätt (Kreis Rosenheim). Die Profi-Heilerin überzeugte sie zu einer speziellen Behandlung. Zuvor hatte sie einige Fahnen gezogen, herumgeschwenkt und die geistige Welt befragt.

So zumindest erinnerte sich gestern die ehemalige Klientin am Rande des Prozesses vor dem Oberlandesgericht (OLG) in München an das erste Zusammentreffen mit der Schamanin. Die 54-Jährige hatte Andrea Kalff auf Rückerstattung der horrenden Anzahlung von 12 500 Euro verklagt. Insgesamt sollte das Schamanen-Ritual 25 000 Euro kosten. Was genau passiert wäre, konnte die Klägerin nur mutmaßen. Sie habe das Bild einer alten Fabrikhalle nahe Prien am Chiemsee gesehen, mit einem Altar und Alkohol.

Streit über merkwürdiges Ritual: Schamanin verlangte für die Behandlung 25.000 Euro

Warum sie trotzdem den Vertrag unterschrieben hatte, vermochte sie gestern auch nicht mehr zu sagen. „Da hätten doch die Alarmglocken angehen müssen“, sagte die 54-Jährige matt. „Aber ich hatte das Gefühl, dass ich das machen muss, weil mir sonst keiner helfen kann“, fügte sie hinzu. „Du hast 30 Jahre Schmerzen und 30 Jahre jemanden gesucht, der dir sagt, was du hast“, beschrieb sie die Situation. Die Schamanin habe dann davon gesprochen, dass sie eine „schwere Besetzung“ habe, dass sie länger keine enge Freundschaft führen könne und sich die Menschen abwenden würden. Sie habe auch gewarnt, dass die Besetzung auf die Kinder übergehen könnte. Sie riet zu einem Schamanen-Ritual und verlangte 25 000 Euro. „Da bin ich erst mal in Tränen ausgebrochen“, sagte Helga P. Andrea Kalff habe ihr erwidert, sie müsse schon Opfer bringen. Die Anzahlung von 12 500 Euro legte sie dann aber doch in bar hin.

Als sie noch einmal mit ihrer Bekannten sprach, war diese entsetzt. Die Freundin selber berichtete von einem Ritual, bei dem Lebensmittel in einen Fluss geworfen wurden. Die Behandlung habe sie ziemlich aus dem Leben geschleudert. Helga P. kamen Zweifel. Sie sagte das Ritual per Whatsapp ab und forderte 12 500 Euro zurück. Doch die Schamanin wollte das Geld behalten. Sie selbst hätte Auslagen für die geplante Sitzung gehabt, an der angeblich auch ein Arzt und ein Physiotherapeut teilnehmen sollten. Und sie bestritt auch, von Besetzung gesprochen zu haben. Helga P. sei freiwillig vom Vertrag zurückgetreten. Daraufhin klagte die 54-Jährige auf Rückzahlung.

Bekannte Schamanin vor Gericht: Klage auf Rückzahlung zunächst zurückgewiesen

Das Landgericht Traunstein wies die Klage in erster Instanz ab. Das OLG hingegen betrachtete den Vertrag als „sittenwidrig“. Der Vorsitzende Richter Günther Puhm empfahl Andrea Kalff dringend, einem Vergleich zuzustimmen und 7500 Euro aus der Anzahlung zurückzugeben. „Die Alternative wäre, dass Sie 12 500 Euro zurückzahlen“, gab er einen deutlichen Hinweis, in welche Richtung ein mögliches Urteil gehen könnte.

In seiner Einschätzung der Rechtslage bezog er sich auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2011, wonach die Hürden für eine Sittenwidrigkeit bei Verträgen um esoterische Leistungen wie das Kartenlegen nicht zu hoch gelegt werden dürfen. Das war aber nach Puhms Ansicht am Landgericht Traunstein passiert: „Die Anforderungen an den Maßstab der Sittenwirdigkeit wurden zu hoch gelegt.“

Diese Einschätzung empörte die Anwältin der Schamanin. Der Schamanismus sei „eine internationale, kulturelle Tradition, die älter ist als Europa“, sagte sie und fügte hinzu: „Das ist kein Hokuspokus.“ Der Anwalt von Helga P. hofft, dass nun auch andere Geschädigte den Mut finden, sich zu wehren.

