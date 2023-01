Winter-Comeback in Bayern – und wie: Schneechaos und Glätte, Schulen fallen aus

Von: Felix Herz

Der Winter feiert ein fulminantes Comeback in Bayern – und lässt Landschaften weiß erstrahlen. Doch auch Ausfälle und Verkehrsbehinderungen sind die Folge.

Würzburg – Lange hat er sich 2023 nicht wirklich blicken lassen, der Winter, doch spätestens am Mittwoch, 18. Januar, ist es wieder so weit: Die kalte Jahreszeit meldet sich in Bayern zurück, vor allem in Franken künden frostige Temperaturen, starke Schneefälle und glatte Straßen vom Winter-Comeback.

Winter-Comeback in Bayern: Schnee in Franken sorgt für Glätte und Schulausfall

Man blinzelt einmal – und plötzlich ist alles weiß. So oder so ähnlich könnte es den Menschen aus Unterfranken in Bayern gehen. Denn es ging schon recht schnell, dass die Landschaft im Norden Bayerns wieder weiß eingefärbt wurde. Massive Schneefälle vor allem in Stadt und Landkreis Würzburg und Kitzingen sorgten am Mittwochmorgen für Verkehrsbehinderungen und Schulausfälle.

So fiel der Präsenzunterricht an den öffentlichen Schulen in Stadt und Landkreis Würzburg sowie im Landkreis Kitzingen wegen des massiven Schneefalls und einhergehenden Verkehrsbehinderungen aus. Darüber unterrichtete das bayerische Kultusministerium auf einer eigens eingerichteten Internetseite.

Ein freier Tag ist den Schülern damit aber nicht sicher. Die Schulen können individuell entscheiden, ob sie Distanzunterricht abhalten.

Massive Verkehrsbehinderungen wegen Schneefall

Vor allem in Würzburg kam es aufgrund des Schnee-Comebacks zudem zu starken Verkehrseinschränkungen. Die Würzburger Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (WVV) teilte mit, dass es hinsichtlich des Busverkehrs zu massiven Ausfällen und Verspätungen käme. „Die Busse fahren nur vereinzelt. Es gibt so viel Schnee, dass kein Durchkommen ist“, sagte eine Sprecherin.

Derzeit seien die Straßen noch nicht geräumt. Fahrgäste werden gebeten, auf die Anzeigetafeln zu achten. Die Straßenbahn sei von den Ausfällen allerdings nicht betroffen, so die Sprecherin.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwochmorgen vor Glätte in ganz Bayern, in vielen Regionen gilt auch eine Warnung vor Frost. Im Norden von Bayern warnt der DWD zusätzlich vor Schneefall (Warnstufe 2), am Alpenrand vor leichtem Schneefall (Warnstufe 1). (fhz)

