Schwerer Bus-Unfall in Bayern: Schüler berichtet von Schreckensmoment - „dann ist er gegen die Wand gedonnert“

In Bayern hat sich am Morgen ein schwerer Schulbus-Unfall ereignet. Mehrere Kinder verletzten sich, ein Großeinsatz ist in vollem Gange.

Update vom 3. Dezember, 17.23 Uhr: Es gibt neue Details zum Schulbus-Unfall in Grassau. Insgesamt sind 21 Grundschulkinder leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin erlitt bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen schwere Verletzungen, der 62-jährige Busfahrer wurde ebenfalls verletzt.

Der mit 42 Schülern im Grundschulalter besetzte Bus war frontal mit einem Auto zusammengeprallt. Die 19 Jahre alte Autofahrerin war nach Polizeiangaben aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Ein Gutachten soll nun klären, ob Schneeglätte Grund für den Unfall gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher.

Die 19-Jährige sei in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Die leicht verletzten Kinder seien in umliegende Krankenhäuser und Arztpraxen gebracht oder von Angehörigen abgeholt worden. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Traunstein ging aber davon aus, dass alle Kinder noch am Donnerstag das Krankenhaus wieder verlassen könnten. Es sei ein kleines Wunder, dass sie den schweren Unfall so glimpflich überstanden hatten. Retter versorgten die Schüler in einem weiteren Bus, der zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen war. „Die Grundschüler haben sehr gefasst und ruhig reagiert“, sagte der Einsatzleiter Hermann Schramm. Ein Kriseninterventionsteam habe auch die 21 anderen, unverletzten Kinder betreut.

Dutzende Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber waren stundenlang im Einsatz. Erst gegen Mittag konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Auch Georg Tischler, der kommissarische Rektor der Grassauer Grund- und Mittelschule, war zur Unfallstelle geeilt, als er von der Kollision erfuhr. Er wollte sich um die Schüler kümmern – die waren aber schon bestens versorgt. Die Rettungskräfte hätten hervorragende Arbeit gemacht, sagte er. HEIDI GEYER

Update vom 3. Dezember, 13.29 Uhr: Am Donnerstagmorgen kam es in Grassau zu einem schweren Unfall zwischen einem Schulbus und einem Pkw. Insgesamt 42 Grundschülerinnen und Grundschüler befanden sich in dem vollbesetzten Bus.

Gegenüber Chiemgau24.de berichtet einer der Schüler nun, wie er den schlimmen Unfall erlebte. „Ich weiß nicht wie es kam, der Bus wurde geschleudert und dann ist er gegen die Wand gedonnert. Die Scheibe hatte dann vorne einen Riss. Ich habe mir nicht wehgetan.“

Busunfall in Bayern: Schüler erzählt, wie er den Unfall erlebte

Auch der Vater des Jungen meldet sich zu Wort. „Die haben sich jetzt auch sehr gut um uns gekümmert mit einem Kriseninterventionsteam. Das war alles sehr gut!“, erzählt er an der Unfallstelle.

+ Zahlreiche Einsatzkräfte waren bei dem Unfall am Donnerstagmorgen vor Ort. © FDL/Lamminger

Update vom 3. Dezember, 11.04 Uhr: Im Laufe des Vormittags werden immer mehr Details zum Schulbusunfall im Landkreis Traunstein bekannt. Gegen 7.30 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2096 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem vollen Schulbus.

Inzwischen ist bekannt, dass neben der schwer verletzten 19-jährige Fahrerin des PKW und den 21 Kindern auch der Busfahrer leicht verletzt wurde. Die junge Autofahrerin geriet laut Polizei in einer Kurve in den Gegenverkehr - und krachte sie frontal mit dem Schulbus zusammen.

Schulbus-Unfall in Bayern: Rettungshubschrauber im Einsatz - verletzte Kinder im Krankenhaus

Hubschrauber, Rettungsdienste, Notärzte und Feuerwehren waren bei dem Unfall laut Polizei im Einsatz. Die Straße ist immer noch komplett gesperrt.

Die schwer verletzte Autofahrerin und ein paar der leicht verletzten Grundschulkinder wurden in ein Krankenhaus gebracht, berichtete ein Sprecher der Integrierten Leitstelle dem Br.

Update vom 3. Dezember, 9.12 Uhr: Am Donnerstagvormittag kam es in der Gemeinde Grassau Landkreis Traunstein) zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Schulbus.

Unfall im Landkreis Traunstein: Schulkinder und Busfahrer nur leicht verletzt

Etwa zwanzig Kinder sowie die Fahrerin des Pkw wurden bei dem Frontalzusammenstoß verletzt. Die Jungen und Mädchen erlitten Schrammen und Abschürfungen, sagte ein Polizeisprecher dem Br. Sie werden vor Ort betreut. Schwer verletzt wurde hingegen die Pkw-Fahrerin.

Schulbus-Unfall in Bayern: Kinder erleiden Schrammen und Abschürfungen - Pkw-Fahrerin schwer verletzt

Was zu dem Zusammenstoß auf der Staatsstraße 2096 führte, ist bisher unklar. Die Polizei vermutet jedoch, dass sich der Verkehrsunfall auf rutschiger Fahrbahn ereignete.

Ursprünglicher Artikel vom 3. Dezember:

Grassau - Gegen 7.25 Uhr kam es am Donnerstag (3. Dezember) auf der Staatsstraße 2096 im Gemeindebereich von Grassau (Lkr. Traunstein) auf Höhe Mauthhäusl zu einem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Pkw und ein Schulbus. Die Straße ist derzeit komplett gesperrt.

Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort und versorgen mehrere Verletzte. Derzeit wird von neun verletzten Kindern im Schulbus ausgegangen. Die Autofahrerin sowie der Busfahrer wurden ebenfalls verletzt. Zum Verletzungsgrad der verletzten Schülerinnen und Schüler liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, wie es in einer ersten Stellungnahme der Polizei hieß.

