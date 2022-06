Wirre Bombendrohung an Schule in Bayern: Kinder evakuiert – Täter festgenommen

Die Schüler der Grund- und Mittelschule in Ebersdorf bei Coburg wurden wegen der Bombendrohung evakuiert (Symbolbild).

Gebäude durchsucht

Von Felix Herz schließen

Eine Grund- und Mittelschule in Ebersdorf bei Coburg musste wegen der wirren Bombendrohung eines Mannes evakuiert werden. Gefunden wurde nichts.

Ebersdorf bei Coburg – Am Montagmittag musste die Polizei in Ebersdorf bei Coburg, im Norden Bayerns, einem beängstigenden Verdacht auf den Grund gehen: In einer Grund- und Mittelschule befänden sich Bomben. Aus Sicherheitsgründen wurden die Schüler evakuiert und die Beamten durchsuchten mit Spürhunden das Gebäude. Sie fanden nichts.

Bayern: Bombendrohung an Schule – Aussagen des Täters „wirr“

Alles begann mit einer Begegnung der ungemütlichen Art für zwei Schüler einer Grund- und Mittelschule in Ebersdorf bei Coburg. Ein 35-jähriger Mann aus den Niederlanden sprach die Kinder, die sich vor dem Schulgebäude aufhielten, auf Englisch an. Laut Polizeibericht „machte der Mann wirre Äußerungen, die darauf schließen lassen konnten, dass sich eine Bombe auf dem Schulgelände befinden könnte.“

Anschließend wurde der Schulleiter auf die Unterhaltung zwischen den zwei Schülern und dem Fremden aufmerksam und alarmierte die Polizei. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann widerstandslos vor dem Schulgebäude fest.

Schule in Bayern wegen Bombendrohung evakuiert

Aus Sicherheitsgründen evakuierten die Polizisten die 360 Schüler. Zudem wurde das Areal weiträumig abgesperrt. Anschließend „durchsuchten Sprengstoffhunde und Polizeikräfte das Gelände nach verdächtigen Gegenständen“, heißt es im entsprechenden Polizeibericht.

Gegen 14.15 Uhr dann die erleichternde Nachricht: Nichts war gefunden worden, das Areal konnte wieder freigegeben werden. Der 35-jährige Täter befindet sich nun in einem Bezirkskrankenhaus. (fhz)

