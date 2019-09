Bei Schlägerei: Mann wird von Auto überrollt und tödlich verletzt - Polizei sucht diese drei Männer

Eine heftige Schlägerei in Bayern hat ein tragisches Ende genommen. Ein 36-Jähriger ist tot. Nun sucht die Polizei drei Männer.

Schwabach - Ein 36 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Schwabach von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Zuvor soll es laut Ermittlungen der Polizei zu einer Schlägerei zwischen vier Männern gekommen sein, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Der 36-Jährige sei im Laufe des Streits in der Nacht zum Sonntag auf die Straße gestürzt und liegengeblieben. Dort erfasste ihn ein Autofahrer mit seinem Wagen. Die drei anderen Beteiligten seien sofort geflüchtet.

Bayern/Schwabach: Mann bei Schlägerei von Auto überrollt und tödlich verletzt

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 36-Jährigen feststellen. Der Autofahrer erlitt nach Angaben eines Sprechers einen Schock. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu den flüchtigen Männern.

Tödliches Ende einer heftigen Schlägerei - Polizei sucht drei Männer

Das geflüchtete Trio wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

1. Unbekannter: 35 - 40 Jahre alt, groß, Glatze, trug blauen Jogginganzug

2. Unbekannter: 25 - 30 Jahre alt, schlank, bekleidet mit schwarzem Kapuzenoberteil und schwarzer Jacke in Kunststoffoptik

3. Unbekannter: 25 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze, kurze Haare, dunkel gekleidet

Nach Zeugenangaben flüchteten die Männer in Richtung Innenstadt, teilte die Schwabacher Mordkommission mit. Alle Beteiligten sollen der Sprache nach aus Osteuropa stammen, heißt es weiter.

Schwabach/Bayern: Mordkommission wendet sich an die Bevölkerung

Die Schwabacher Mordkommission hat noch am frühen Sonntagmorgen die Ermittlungen aufgenommen und hat nachfolgende Fragen:

1. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

2. Wem sind in Schwabach vor der Tatzeit vier Männer aufgefallen, die möglicherweise einen heftigen Streit hatten?

3. Wer hat drei Männer nach 02.25 Uhr in Schwabach gesehen, die in Richtung Innenstadt gelaufen oder gerannt sind?

4. Möglicherweise hielten sich alle vier Beteiligten vor dem Geschehen in einer Gaststätte auf. Wer kann hierzu Angaben machen oder hat entsprechende Beobachtungen gemacht (z. B. Verlassen der Gaststätte)?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

Erst vor wenigen Wochen war es in Schwabach zu einer Tragödie gekommen, als in einem Freibad ein fünfjähriger Junge untergegangen war. Und im August eskalierte ein Nachbarshaftsstreit in Schwabach komplett.

dpa/ml