Mitten in der Nacht: Jugendliche tot auf Autobahn gefunden - Polizei sucht nach Auto mit Unfallspuren

Eine Jugendliche wird tot auf der Autobahn 3 bei Schwarzach entdeckt, von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur.

Eine tote junge Frau wird in der Nacht auf Samstag auf der Autobahn 3 entdeckt.

Sie wurde offenbar von einem Auto überfahren.

Nun sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher.

Schwarzach - In der Nacht zum Samstag haben Autofahrer eine tote junge Frau auf der Autobahn 3 nahe der Ausfahrt Schwarzach entdeckt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Nach ersten Ermittlungen wurde die Jugendliche aus dem Landkreis Straubing-Bogen von einem Auto erfasst.

Bayern: Jugendliche auf Autobahn tot aufgefunden - Hintergrund noch unklar

Noch in der Nacht suchten Ermittler das Gelände um den Unfallort ab. Die A3 in Richtung Passau war bis 04.50 Uhr gesperrt. Bei einer weiteren Suche am Samstag unterstützte ein Polizeihubschrauber die Beamten. Dabei wurden Gegenstände gefunden, die mit dem Unfall im Zusammenhang stehen könnten. Um welche Gegenstände es sich handelt, wollte die Polizei nicht mitteilen.

Schwarzach: Polizei fahndet nun nach Unfallwagen

Warum sich die Jugendliche auf der Autobahn aufhielt, sei noch unklar, hieß es. Die Fahndung nach dem Unfallwagen blieb zunächst erfolglos. Die Polizei arbeitet bei der Fahndung nach dem Auto mit der österreichischen Polizei zusammen. Die Ermittler suchen ein Auto, das an der Front Unfallspuren hat. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

In den oberbayerischen Alpen ist es zu einem tragischen Bergunfall gekommen. Eine Frau stürzte mehrere hundert Meter tief in den Tod. Ein rätselhafter Fall beschäftigt die Polizei im Landkreis Augsburg. Eltern haben ihren 16-jährigen Sohn und dessen Freund tot gefunden.