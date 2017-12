Schneefall und Eisglätte führen zu schweren Unfällen im Freistaat

Schwere Unfälle haben die kurze Rückkehr des Winters in Bayern überschattet. Auf vereisten Fahrbahnen kam es zu folgenschweren Zusammenstößen.

Schneefälle und glatte Fahrbahnen haben im gesamten Freistaat zu erheblichen Verkehrsproblemen und Unfällen geführt. Über den gesamten Donnerstagabend kam es besonders auf der A8 zwischen Bad Reichenhall zu starken Behinderungen. Neben Lkw blieben auch diverse ausländische Pkw mit Sommerbereifung liegen. Schnell baute sich ein Stau auf, der bis zum Knoten Salzburg zurück reichte. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Weniger glimpflich ist ein folgenschwerer Zusammenstoß in Zorneding (Landkreis Ebersberg) ausgegangen. Auf schneeglatter Straße war ein 32-Jähriger mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten und auf die Gegenspur gerutscht. Dort prallte er gegen den Wagen eines 50 Jahre alten Mannes. Durch den Crash am Donnerstagabend wurde der 32-Jährige im Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Hoher Sachschaden war das Ergebnis eines Unfalls auf der A95. Ein 52-jähriger Münchner war zwischen dem Autobahndreieck Starnberg und München-Fürstenried, unterwegs, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er schleuderte anschließend über die Fahrbahn nach und kollidierte zunächst mit einem neben ihm fahrenden Wagen, bevor er gegen die Leitplanke krachte. Die Beteiligen blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen sowie der Straßenmarkierung entstand ein Schaden von weit über 15.000 Euro.

In Eurasburg (Landkreis Wolfratshausen) waren zwei Müll-Lkw auf dem Weg zu einer Recycling-Deponie unabhängig voneinander auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten und jeweils im Seitengraben gelandet. Die Insassen des ersten Lkw kamen mit dem Schrecken davon, zwei der drei Insassen des zweiten Müllfahrzeugs wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Zu einem weiteren folgenschweren Unfall ist es am Donnerstagabend zwischen Ostin und Hausham im Landkreis Miesbach gekommen. Bei schneebedeckter Fahrbahn hatte eine 22-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Auf der Gegenfahrbahn war sie frontal mit einem ungarischen Fahrzeuglenker zusammengestoßen. Die 22-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik transportiert. Im Gefährt des Mannes aus Ungarn hatten sich zwei weitere Insassen befunden, die bei dem Unfall leicht verletzt wurden.

Aus ganz Bayern wurden zum teil erhebliche Verkehrsbehinderungen und zahlreiche weitere Unfälle gemeldet. Glücklicherweise blieb es zumeist bei kleineren Blechschäden.

lks/dpa