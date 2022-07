Schwerer Badeunfall: Mutter kann 8-jährigen Sohn „plötzlich nicht mehr sehen“ – Jugendliche hilft

Von: Felix Herz

Teilen

Bei einem schweren Badeunfall in Bayern war ein 8-Jähriger plötzlich untergegangen. Eine 18-Jährige rettete ihn (Symbolbild). © Westend61 / IMAGO

Bei einem schweren Badeunfall in Bayern wurde ein Kind lebensgefährlich verletzt. Schlimmeres verhindert hat jedoch das Eingreifen einer 18-Jährigen.

Marktsteft – Es ist Sommersaison – und fast täglich kommt es zu tragischen Badeunfällen. In Ulm ertrank am ersten Juli-Wochenende ein Mann beim Versuch, die Donau schwimmend zu überqueren. Und in Würzburg wurde die Leiche eines Touristen gefunden, der in der Nacht zuvor an einem Junggesellenabschied teilgenommen hatte. Nicht ganz so tragisch endete ein schwerer Badeunfall am Sonntag in Marktsteft – und das ist zu großen Teilen auch einer 18-Jährigen zu verdanken.

Schwerer Badeunfall in Bayern: Kind plötzlich nicht mehr zu sehen

Am Sonntag, 3. Juli, besuchte eine Mutter mit ihrem achtjährigen Sohn die Badebucht „An der Fähr“ des Main in Marktsteft, nahe Würzburg. Laut Pressemitteilung der Polizei konnte sie ihren Spross „gegen 18.30 Uhr plötzlich nicht mehr sehen“. Sofort begann sie, lautstark nach ihm zu suchen und alarmierte damit auch andere Badegäste.

Die anderen Badegäste, die die Mutter bei der Suche nach ihrem verunglückten Sohn umgehend unterstützten, suchten gemeinsam das Wasser ab. Schließlich entdeckte eine 18-Jährige den Jungen unter der Wasseroberfläche, sprang in den Main und brachte das Kind an Land.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Kind bei Badeunfall in Bayern lebensgefährlich verletzt: 18-Jährige verhinderte Schlimmeres

Sofort begannen die bei der Suche mithelfenden Personen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Diese führten sie bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes und eines Notarztes durch. Anschließend kümmerten sich die Profis um den Jungen. Nach der Erstbehandlung wurde der 8-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen „in ein nahe liegendes Krankenhaus geflogen“, heißt es bei der Polizei.

Weitere Ermittlungen vor Ort hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es keine. Es ist davon auszugehen, dass das beherzte Eingreifen der Jugendlichen einen schlimmeren Ausgang des schweren Badeunfalls verhindert hat. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.