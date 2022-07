Filmreife Szenen in Bayern: Mann überfällt Supermarkt - Polizei entdeckt ihn in skurrilem Versteck

Von: Jennifer Lanzinger

Der Marken-Discounter Netto (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Mitten in der Nacht wurde die Polizei auf einen Einbruch in einen Supermarkt im bayerischen Schwindegg aufmerksam. Etwa drei Stunden später wurde ein mutmaßlicher Täter entdeckt.

Schwindegg - Es dürften filmreife Szenen sein, die sich in einem Netto-Supermarkt im bayerischen Schwindegg abgespielt haben. Wie die Polizei berichtet, hatte mindestens ein Täter am Abend des 9. Juli versucht, den Supermarkt zu überfallen. Ein Sicherheitsdienst, Einsatzkräfte und die Filialleiterin wurden durch den Einbruchsalarm alarmiert. Einen Täter konnte die Polizei dann tatsächlich noch in der Nacht entdecken.

Filmreife Szenen in Bayern: Mann überfällt Supermarkt - Polizei entdeckt ihn in skurrilem Versteck

Wie die Polizei weiter berichtet, rief ein Einbruchsalarm zunächst ab etwa 23 Uhr den Sicherheitsdienst auf den Plan. Auch die Polizei rückte an, die Filialleiterin wurde ebenfalls alarmiert. Die Feuerwehr Schwindegg leuchtete das Gebäude großflächig aus, mehrere Streifenwagen und Zivileinsatzkräfte sowie ein Polizeihund und ein Polizeihubschrauber wurden ebenfalls zu dem Einsatz hinzugezogen. Gegen 2 Uhr in der Nacht, dann die überraschende Entdeckung: einer der mutmaßlichen Täter konnte sich zwischen Dach und abgehängter Decke verstecken und festgenommen werden.

