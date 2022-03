Brand in Chemie-Betrieb in Bayern: Polizei nennt neue Details – Schaden geht wohl in die Millionen

Von: Thomas Eldersch, Katarina Amtmann

In Selb kam es am Morgen zu einem Brand auf einem Industriegelände. Dichter Rauch stieg auf – ein Mann wurde verletzt. Die Polizei nennt neue Details.

Update von 21.29 Uhr: Das betroffene Unternehmen, Netzsch Feinmahltechnik, aus Selb hat sich jetzt auch zum Brand ihrem Labor geäußert. Das Feuer habe sich am Donnerstag „durch das betroffene Gebäude gefressen, in dem 2500 Liter brennbare Stoffe gelagert waren.“ Die Mitarbeiter im Umfeld hätten rasch reagiert und sich alle in Sicherheit bringen können. „Die Feuerwehr konnte die Gefahrenstofffässer kühlen und somit Explosionen vermeiden“, hieß es weiter.

Der Schaden werde vermutlich in die Millionen gehen, teilte die Polizei mit. Etwa 50 Prozent der Laborkapazität seien beschädigt worden, aber nicht das Gefahrenstofflager, so die Firma. Das Dach des Gebäudes gelte als einsturzgefährdet. Nach bisherigem Kenntnisstand habe der Brand keine Auswirkung auf das operative Geschäft.

Brand in Selb: Polizei geht von einem Millionenschaden aus

Update von 16.52 Uhr: Inzwischen gab die Polizei Oberfranken eine detaillierte Pressemitteilung zum Brand in Selb heraus. Das Feuer in einem Firmenlabor ist gegen 9.45 Uhr ausgebrochen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens verständigte daraufhin die Integrierte Leitstelle und die schickte zahlreiche Einsatzkräfte los. Derweil konnten sich alle Mitarbeiter in dem Gebäude in Sicherheit bringen. Ein Mann musste anschließend vom Rettungsdienst behandelt werden, weil er Rauchgase eingeatmet hatte. Er wurde aber mittlerweile aus der „ärztlichen Obhut“ entlassen.

Das Feuer breitete sich weiter in dem Gebäude aus, in dem auch Chemikalien gelagert wurden. Eine enorme Rauchentwicklung war die Folge. Deshalb entschied man sich, die Bevölkerung zu warnen, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Einsatzkräfte halfen währenddessen dabei, die anderen Gebäude der Firma zu räumen und die Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen.

Knapp drei Stunden dauerte es, laut Angaben der Polizei, bis der Brand gelöscht werden konnte. Der Schaden wird nach erster Schätzung in die Millionen gehen. Während der Einsatz lief, wurden die Gebrüder-Netzsch-Straße, die Zufahrten und der Christian-Höfer-Ring gesperrt. Wie es zu dem Feuer kam, ist immer noch unklar. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Hof aufgenommen.

Brand in Selb mittlerweile gelöscht – eine Person verletzt

Update von 15.41 Uhr: Das Feuer ist nun aus und mittlerweile ist auch klar, dass sich ein Mitarbeiter der Firma leicht verletzt hat. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst noch keine Aussagen machen. Eine Explosion auf dem Gelände gab es definitiv nicht, bestätigte jetzt eine Sprecherin der Firma.

Update von 14.45 Uhr: Der Brand ist inzwischen weitestgehend gelöscht. Das gibt das Polizeipräsidium Oberfranken auf Twitter bekannt. „Der Gefahrenbereich wird teils reduziert und aufgehoben. Lediglich im Bereich des Christian-Höfer-Ring kommt es noch zu Verkehrssperren“, verkünden die Beamten in dem Post.

Update von 13 Uhr: Wie die Polizei Oberfranken auf Twitter mitteilt, hat die Feuerwehr den Brand mittlerweile unter Kontrolle gebracht. „Die Löscharbeiten dauern aber noch weiter an“, heißt es.

Brand in Chemikalien verarbeitenden Betrieb in Selb: BBK warnt vor massiver Rauchwolke

Update vom 10. März, 12.21 Uhr: Mittlerweile gibt es mehr Details zum Brand in Selb. Demnach ist in einem Chemikalien verarbeitenden Betrieb ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei warnte die Nachbarschaft in Selb am Donnerstagvormittag, Türen und Fenster sicherheitshalber geschlossen zu halten. Nach derzeitigem Stand gebe es keine Verletzten, sagte ein Polizeisprecher.

Das Gelände um das brennende Maschinenlager wurde weiträumig abgesperrt. Dichter Rauch legte sich über die Umgebung. © NEWS5 / Fricke

Zehn Arbeiter der Firma hätten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Was genau in dem Betrieb brenne, sei noch unklar. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte auf seiner Webseite vor einer massiven Rauchwolke wegen eines Brandes von Chemikalien. Anwohner sollten demnach in ihren Wohnungen bleiben. Medienberichte, wonach es in dem Betrieb zu einer Explosion gekommen sein soll, bestätigte der Sprecher zunächst nicht. Die Brandursache sei noch unklar.

Brand in Selb: Verkehrseinschränkungen - Hubschrauber im Einsatz

Update vom 10. März, 11.59 Uhr: Im oberfränkischen Selb sind Rettungskräfte im Großeinsatz: Am Morgen kam es zu einem Großbrand auf einem Industriegelände. „Aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten kommt es zu Verkehrseinschränkungen im Bereich des Christian-Höfer-Rings / Gebrüder-Netzsch-Straße sowie Breslauer Straße“, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Autobahn A93 sei bisher nicht betroffen. „Nicht wundern: Unser Polizeihubschrauber ist auch im Einsatz“, heißt es weiter.

Explosion auf Firmengelände in Bayern? Polizei: „Schließt zur eigenen Sicherheit Fenster und Türen“

Erstmeldung vom 10. März, 11.10 Uhr: Selb - In Selb (Landkreis Wunsiedel) zieht dichter Rauch in Richtung Innenstadt. Die Polizei Oberfranken bittet deshalb via Twitter: „Schließt zu eurer eigenen Sicherheit Fenster und Türen und haltet euch nach Möglichkeit nicht im Freien auf.“ Grund ist ein Brand auf einem Industriegelände.

Selb: Explosion auf Firmengelände?

Wie News5 berichtet, soll es in einem Maschinenlager zu einer Explosion gekommen sein. Auch die Frankenpost berichtet von Personen, die Explosionsgeräusche wahrgenommen haben. Laut des Schichtführers der Integrierten Leitstelle Hochfranken (ILS), Uli Saalfrank, konnten die Mitarbeiter offenbar rechtzeitig das Werk verlassen. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Weitere Informationen folgen.