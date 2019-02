Wegen Gaffern: Polizei muss Feuerwehr-Einsatz absichern

Vorsicht mit dem Wort Gaffer. Wie man dem Artikel entnehmen kann handelte es sich hier um besorgte Verwandte, die ihre Familienangehörigen aus dem Gebäude holen wollten. Ist nicht richtig aber das ist weit von Gaffen entfernt. Da ich selbst so etwas schon einmal mitgemacht habe und erlebt habe wie weder Feuerwehr noch Polizei irgendwelche Informationen an die Betroffenen bzw. Nachbarn gibt, bin ich hier am zweifeln ob die Sachlage nicht sehr einseitig dargestellt wird. Bei mir war es die Nachbarwohnung die brannte. Als ich meine Wohnung verlassen wollte da der Rauchgeruch schon sehr beängstigend war, wurde ich angefahren "Tür zu". Als ich fragen wollte ob ich in Gefahr bin oder was ich tun solle, kam ich noch nicht einmal dazu eine Frage zu stellen und wurde sofort als Gaffer beschimpft. Während ein paar Feuerwehrleute mit dem Brand beschäftigt waren, standen unzählige ihrer Kollegen nur rum. Ebenso die viele Polizei. Da hätte durchaus einer die unmittelbaren Nachbarn informieren können. Auch durch die geschlossene Tür hindurch. Wenn man als Nachbar nicht weiß ob man im nächsten Moment evakuiert wird oder ob einem selbst die ganze Bude abbrennt bekommt man Angst und das ist doch schwerlich Grund dafür als Gaffer bezeichnet zu werden. Wird man aber als solcher behandelt, kann es bei dem einen oder anderen passieren dass er aggressiv reagiert. In der Zeitung steht er dann als Gaffer und Randalierer und dass er die Einsatzkräfte angegriffen hätte. Eine Gegendarstellung liest man nie. Eine zweite Version auch nicht. Also vorsichtig mit den Vorurteilen.