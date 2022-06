Schwerer Unfall in Bayern: Hubschrauber und 44 Einsatzkräfte vor Ort – Seniorin stirbt

Von: Felix Herz

Bei dem schweren Unfall zwischen den zwei Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. © Mario Obeser/dpa

Bei Burgau hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Beim Abbiegen übersah eine Seniorin den PKW einer 46-Jährigen, die nicht mehr bremsen konnte.

Burgau – Tödlicher Verkehrsunfall im Westen von Bayern: Am Mittwoch, 29. Juni, befuhr eine 87-jährige Dame die Zufahrtsstraße zum Grünguthof Nußlacherhof in östliche Richtung. Beim Abbiegen auf die Staatsstraße 2024 bei Unterknöringen, ein Stadtteil von Burgau im Landkreis Günzburg, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 46-Jährigen.

Tödlicher Unfall in Bayern: Seniorin übersieht beim Abbiegen Auto

Dem Polizeibericht zufolge wollte die 87-Jährige auf die Staatsstraße 2024, aus der Zufahrtsstraße kommend, einbiegen. Hierbei übersah sie das herannahende Auto einer 46-Jährigen, das von links kam. Der Pressemitteilung der Polizei zufolge konnte die 46-Jährige nicht mehr reagieren und prallte nahezu ungebremst in die Fahrerseite des Wagens der Seniorin.

Durch den Aufprall wurde die ältere Dame in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die sofort alarmierte Feuerwehr befreit werden. Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmaßnahmen des Notarztes und Rettungsdienstes konnte das Leben der Rentnerin nicht gerettet werden.

Bayern: Seniorin stirbt nach Unfall – 44 Einsatzkräfte vor Ort

Noch an der Unfallstelle verstarb die 87-jährige Frau. Die 46-jährige Frau trug mittelschwere Verletzungen davon und wurde in das Krankenhaus Günzburg eingeliefert. Der Einsatz im Rahmen des Unfalls war groß: An der Unfallstelle landete ein Rettungshubschrauber, neben Rettungsdienst und Polizeistreife waren laut den Beamten 44 Einsatzkräfte der Feuerwehren Burgau, Oberknöringen und Unterknöringen vor Ort, um den Bereich abzusichern.

An beiden Unfallautos entstand ein Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Unfallstelle war für etwa 2,5 Stunden komplett gesperrt. (fhz)

