Zur eigenen Sicherheit: Diese Regeln gilt es beim Baden zu beachten

Von: Leyla Yildiz

Beim Baden gibt es einige Regeln zu beachten, um sich selber nicht zu gefährden. © Christoph Schmidt/dpa

Zur Sicherheit beim Baden gibt es einige Regeln, die es zu beachten gilt. Wir haben eine Übersicht über die wichtigsten zusammengestellt.

München - Der Sommer bringt die Menschen wie jedes Jahr wieder gewaltig zum Schwitzen: Da kommt der Besuch im Schwimmbad, am lokalen Badeweiher oder am Fluss genau richtig, um sich abzukühlen. Doch immer wieder passieren dabei Badeunfälle, bei denen teilweise jede Hilfe für die Betroffenen zu spät kommt. Damit solche Unglücksfälle nicht so leicht passieren, hat die bayerische Wasserwacht einige Baderegeln verfasst, die es zu beachten gilt. Wir haben sie zusammengefasst:

Auf die Temperatur des Wassers achten.

Niemals überhitzt ins Wasser gehen, sondern sich vorher abkühlen.

Niemals mit vollem Magen baden gehen.

Nicht übermüdet ins Wasser gehen.

Tauchen beziehungsweise schwimmen im Bereich von Sprunganlagen ist unbedingt zu meiden.

Am Rand eines Schwimmbeckens nicht laufen.

Sobald man friert, sollte man das Wasser verlassen. Nach dem Baden gut abtrocknen.

Andere Menschen nicht ins Wasser schubsen.

Es gilt das Wasser bei Sturm, Gischt oder Gewitter sofort zu verlassen.

Niemals unter Alkohol-, Medikamenten- oder Drogeneinfluss ins Wasser gehen.

Nichtschwimmer sollten niemals aufblasbare Schwimmkörper wie Schwimmreifen als Schwimmhilfe benutzen.

Springen in unbekannte beziehungsweise trübe Gewässer ist unbedingt zu vermeiden.

Auf Warnhinweise, Begrenzungen, Absperrungen sowie Bojen ist zu achten.

Nicht mit beschädigtem Trommelfell oder Erkältung tauchen gehen.

Wasserpflanzen sind zu vermeiden, genauso wie Wehre und Strudel.

Niemals alleine baden gehen und keine lange Strecken ohne der Begleitung eines Bootes schwimmen.

Falls etwas passiert, ist rechtzeitig und laut um Hilfe zu rufen.

Auf besondere Gefahren am und im Meer achten.

Unbedingt Schiffen und Wasserfahrzeugen aus dem Weg gehen.

Baderegeln der Wasserwacht: Menschen sollen sich nicht selber überschätzen

Zusätzlich empfiehlt die Wasserwacht, sich nicht selber zu überschätzen: „Viele Unfälle im Wasser entstehen nicht, weil jemand nicht schwimmen kann, sondern oft ist es der Kreislauf, der schlapp macht, zum Beispiel nach einem langen Sonnenbad oder der schnellen Abkühlung nach dem Joggen“, heißt es seitens der Wasserwacht. Bei Problemen stünden die Retter immer bereit. (ly)

