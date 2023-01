Expertin schlägt Alarm: Skigebiete nicht mehr schneesicher – Folgen des Klimawandels zu drastisch

Von: Felix Herz

Teilen

Für Skifahrer ist der aktuelle Winter sehr enttäuschend – es liegt einfach zu wenig Schnee. Eine Expertin schlägt nun Alarm und fordert zum Umdenken auf.

München – Der Schneemangel in den Alpen ist in dieser Wintersaison frappierend. Die Skigebiete füllen mit Kunstschnee nach, wo es geht, und trotzdem gibt es kaum Möglichkeiten zum Skifahren. Wo es doch geht, drängeln sich viel zu viele Wintersportfans auf den Pisten, wie zuletzt auch ein Video aus dem österreichischen Ischgl zeigte. Eine Expertin schlug nun Alarm und fordert zum Umdenken auf.

Europa nicht mehr schneesicher: Auch in den Alpen herrscht Schneemangel und Wärme

Die Straßburger Geografieprofessorin de Jong schlägt Alarm, mahnt, dass der Wintertourismus umdenken müsse. „Es gibt in Europa keine Skigebiete mehr, die schneesicher sind“, sagte sie der dpa. Dies gelte sogar für die Hochlagen der Alpen. Unter schneesicher versteht sie, dass man zwischen dem 1. Dezember und Ende März immer Skifahren könne. Ohne auf Kunstschnee oder per Lkw transportierten Schnee angewiesen zu sein.

Der Schneemangel in Bayern macht den Skifahrern schwer zu schaffen. Es ist zu warm – eine Expertin schlägt nun Alarm. © Angelika Warmuth/dpa

Teils ist es in Bayern sogar zu warm, um Kunstschnee zu produzieren. Sogar die Weltcup-Rennen in Garmisch wurden abgesagt. Dennoch werde versucht, die Wintersaison künstlich zu verlängern – ungeachtet der Folgen des Klimawandels und den daraus resultierenden Rahmenbedingungen.

Winter werde immer kürzer und „löchriger“ – Mahnung wegen Umweltauswirkungen

Wenn sich der aktuelle Trend fortsetze, werde der Winter immer kürzer und „löchriger“, erklärte die Expertin. Zudem machte sie auf die Umweltauswirkungen von Speicherbecken aufmerksam, die für eine künstliche Beschneiung nötig sind. Das Wasser dafür müsse teilweise von weit weg transportiert werden, extrem energiehungrige Pumpen kommen dann zum Einsatz.

„Die Speicherbecken in den Alpen mit Kapazitäten von bis zu 400.000 Kubikmetern sind überdimensioniert, da lokal nie genug Wasser zur Verfügung steht“, sagte die Expertin für Hydrologie (Wasserkunde) gegenüber dpa. Sogar das Grundwasser werde neuerdings angezapft.

Wintertemperatur und Schneehöhe Den Berechnungen De Jongs zufolge hat sich am Beispiel Feldberg (Baden-Württemberg) die Temperatur im Winter stark verändert. Waren es im Jahr 1945 noch durchschnittlich minus 2,7 Grad kalt, ist man im Jahr 2021 bei minus 1 Grad angekommen. Die Zahlen beziehen sich jeweils auf den Zeitraum November – April. Auch die Schneehöhe hat sich verändert – seit den 1990er Jahren um ganze 40 Prozent. Sie liegt nur noch bei knapp über 45 Zentimeter.

Appell an Bayern vom Naturschutzbund – Expertin fordert langfristiges Umdenken

Bereits im November hatte der Bund Naturschutz gefordert, dass Bayern keine weiteren Genehmigungen für den Einsatz von Schneekanonen erteile. Angesichts der Energiekrise wurde zusätzlich an die Betreiber appelliert, auf den Einsatz von Schneekanonen zu verzichten.

Expertin De Jong weist unterdessen darauf hin, dass zum Beispiel in Südfrankreich ein Umdenken bereits eingesetzt habe und mancherorts ein neuer Kurs eingeschlagen wurde. Beispiel Département Drôme: Zum Schutz der Wasserressourcen wird hier nicht mehr in Kunstschnee investiert. Stattdessen wird der Vier-Jahreszeiten Tourismus gefördert. „Für diesen Tourismus sind viel weniger Investitionen nötig“, so die Expertin. Das könne sich lohnen - auch wenn Gäste im Sommer weniger Geld ausgeben.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.