Söder mit Corona-Wende? Nach heftiger Kritik meldet sich Holetschek zu Wort - jetzt klingt alles ganz anders

Die Regierung um Markus Söder handelte sich wegen ihrer Entscheidung zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht viel Kritik ein. Kommt jetzt die Wende? Alle News im Ticker.

Die Sieben-Tage-Inzidenz* in Bayern ist leicht gesunken. Markus Söder* tauschte sich mit Schülern aus (siehe Erstmeldung).

Holetschek spricht von ein „paar Wochen“ Verzögerung bei der Impfpflicht (siehe Update vom 10. Februar, 8.51 Uhr).

Update vom 10. Februar, 11.02 Uhr: Die Verkürzung des Genesenenstatus auf drei Monate hat den bayerischen Verwaltungsgerichtshof beschäftigt. In einem Normenkontroll-Eilverfahren haben die Richter einen Antrag, der sich gegen die Regelung richtete, abgelehnt, wie Antenne Bayern berichtet. Ein Sprecher begründete die Entscheidung gegenüber dem Radiosener: „Nachdem die bayerische Regelung hinsichtlich des Genesenenstatus vollumfänglich auf die Schutzausnahmeverordnung des Bundes verweist, ergibt sich allein aus dieser, ob der Status drei oder sechs Monate gilt. Die Wirksamkeit der bayerischen Regelung ist davon unabhängig.“ Und weiter: „Wäre die Neuregelung des Bundes mit der Verkürzung auf drei Monate nicht wirksam, würde nach Ansicht des zuständigen Senats die Altregelung mit sechs Monaten gelten. Die Frage der Dauer des Genesenenstatus ist somit eine Frage des Bundesrechts und nicht der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.“

Streeck äußert sich zu Söder-Rückzieher bei Teil-Impfpflicht

Update vom 10. Februar, 9.55 Uhr: Die bayerische Regierung um Markus Söder hatte mit der vorläufigen Abkehr von der Teil-Impfpflicht für viel Kritik gesorgt. Mittlerweile hat Gesundheitsminister Klaus Holetschek klargestellt, dass die allgemeine Impfpflicht schnell kommen müsse und man auch an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht weiter festhalte. Doch um deren „Sinn und Zweck überhaupt gerecht zu werden“ brauche es „sinnvolle und pragmatische Umsetzungszeiten“. Söder äußerte sich auf Merkur.de-Nachfrage ähnlich. Holetschek sprach von einer Verschiebung um ein „paar Wochen“ (siehe vorheriges Update). Wie steht Virologe Hendrik Streeck dazu? „Ebenso wie die allgemeine Impfpflicht sehe ich die einrichtungsbezogene Impfpflicht skeptisch“, sagte er im Merkur.de-Interview.*

„Die Auswirkungen der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wird regional sehr unterschiedlich sein. Die personelle Lage kann sich in einigen Kliniken und Pflegeheimen verschärfen. In anderen Regionen wird es keine Rolle spielen. Es ist gut, wenn die Politik diese Abwägung in ihre Entscheidung mit einfließen lässt“, so die Meinung des Bonner Mediziners, der auch Teil des Expertenrates ist, der die Regierung berät.

Söder mit Corona-Wende? Nach heftiger Kritik meldet sich Holetschek zu Wort - jetzt klingt alles ganz anders

Update vom 10. Februar, 8.51 Uhr: Die bayerische Staatsregierung will die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen nun doch etwas schneller einführen als von Ministerpräsident Markus Söder zunächst in Aussicht gestellt. Bayern halte die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach wie vor für eine gute Idee, betonte Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk (BR). Deren Einführung werde sich aber um ein „paar Wochen“ verschieben, weil viele Fragen noch offen seien.

Söder hingegen hatte noch am Montag von „großzügigsten Übergangsregelungen“ gesprochen, was „de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs“ hinauslaufe. „Für wie viele Monate, wird man dann sehen.“ Damit hatte die Staatsregierung scharfe Kritik ausgelöst.

Mit einem pünktlichen Start der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum 15. März ist in Bayern aber aller Voraussicht nach weiterhin nicht zu rechnen. Holetschek sagte dazu im BR, der Vollzug sei einfach noch nicht geklärt. „Natürlich ist das Gesetz sinnvoll. Aber es muss halt auch im Vollzug machbar sein.“ Holetschek warf seinerseits der Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz vor, bei der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht nicht voranzukommen.

Ähnlich hatte sich Holetschek bereits am Dienstag gegenüber dem Münchner Merkur geäußert. „Damit wir uns nicht falsch verstehen: Die allgemeine Impfpflicht muss natürlich kommen, und zwar möglichst rasch“, sagte der CSU-Politiker unserer Zeitung*. Und auch an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht halte der Freistaat weiter fest. Doch um deren „Sinn und Zweck überhaupt gerecht zu werden“ brauche es „sinnvolle und pragmatische Umsetzungszeiten“. Söder äußert sich auf Nachfrage ähnlich.

Nach hartem Vorwurf: Söder spricht mit Schülern - und nennt drei wichtige Punkte für mehr Lockerungen

Erstmeldung vom 10. Februar, 7.27 Uhr: München - Das Robert-Koch-Institut* meldet für Bayern am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1817,5. Damit ist sie im Vergleich zum Mittwoch (1840,4) leicht gesunken. Deutschlands Hotspot Nummer 1 ist aktuell der Landkreis Eichstätt (3888,3).

Eichstätt mit Deutschlands höchster Inzidenz: Das sind Bayerns weitere Corona-Hotspots

Stadt Rosenheim: 2505,1 (zweitgrößter Hotspot in Bayern, deutschlandweit auf Platz vier)

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: 2504,9 (drittgrößter Hotspot in Bayern, bundesweit Rang fünf)

Landkreis Fürstenfeldbruck: 2428,9 (in Bayern auf Platz vier, bundesweit auf acht)

Hohe Inzidenzen auch in München - Gelockerte Corona-Regeln seit Mittwoch

Auf den nächsten Plätzen folgen die Kreise Weilheim-Schongau (2397,6), Dachau (2354,4) und die Stadt München (2321,9). Trotz hoher Inzidenz gelten seit Mittwoch Lockerungen der Corona*-Regeln - einen Überblick gibt es hier. Unter anderem wurde die Sperrstunde ersatzlos gestrichen, beim Friseur gilt nun 3G statt 2G und bei Kultur- und Sportveranstaltungen sind wieder mehr Zuschauer erlaubt.

Massive Corona-Lockerungen in Bayern, Söder erklärt „Einstieg in den Ausstieg“

Corona an Bayerns Schulen - Piazolo wehrt sich gegen Vorwurf

Die hohen Infektionszahlen seien auch in den Schulen spürbar, erklärte Kultusminister Michael Piazolo am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Aber der Vorwurf, dass man in Schulen Durchseuchung zulassen würde, sei „eine gewaltige und böswillige Unterstellung“. Immerhin gebe es viele Maßnahmen aus einem Grund: Schutz.

Nach Gespräch mit Schülern: Söder nennt drei Punkte für Lockerungen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) bekräftigte das: „Wieder spannender Austausch mit Schülern: Wir sind für unsere Kinder da und hören zu", versicherte er mit einem Post auf Twitter am Mittwoch. „Schule soll so alltäglich und sicher wie möglich sein. Mit Tests*, Masken* und Impfungen* wird wieder mehr möglich. Wir wollen gute Abschluss-Vorbereitungen, aber ohne zusätzlichen Leistungsdruck", schrieb der CSU-Chef zu einem Bild von sich mit einer Gruppe Schülern.