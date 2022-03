Söder-Foto sorgt für Lacher: „Da hat jemand ja nicht alle Tassen im Schrank“

Von: Katarina Amtmann

Ein neues Foto von Markus Söder sorgt für Lacher (Archivbild). © Peter Kneffel/dpa

Neuer Tag, neues Söder-Foto. Zum Start in den Mittwoch teilte der CSU-Chef ein Bild auf Instagram - es hat mit seiner Sammelleidenschaft zu tun.

München - Erst am Dienstag beantwortete Markus Söder auf Instagram Fragen. In einem Q&A verriet er auch Neues über seine Sammelleidenschaft: „Das Geschirr, was man sonst immer so bekommt, ist ja echt langweilig. Da habe ich mir überlegt: Was kann man mir da am besten schenken? Vielleicht bestimmte Tassen?“ Eine Star-Trek-Tasse machte damals den Anfang. Es folgten Motive von anderen Science-Fiction-Reihen, zum Beispiel von Star Wars oder The Avengers. Inzwischen sammelt Söder die Trinkgefäße. „Wenn jemand von euch weiß, wo man gute Tassen kaufen kann, gebt mir gerne Bescheid!“, so Söders Aufforderung.

Söders Sammelleidenschaft: Foto mit neuer Amerika-Tasse - „Freiheitliche und liberale Demokratien halten zusammen“

Am Mittwoch postete Bayerns Ministerpräsident dann zum „Start in den Morgen“ ein Foto seiner „neuen Amerika-Tasse.“ Dazu schrieb der CSU-Chef: „Freiheitliche und liberale Demokratien halten zusammen.“

Zu dem Bild, das er mit seinen über 300.000 Followern teilte, setzte Söder zahlreiche Hashtags, darunter auch „Heimatliebe“, „Freiheit“, „Freundschaft“ und „Kaffeetassen“.

Söder postet neues Foto: „Da hat jemand ja nicht alle Tassen im Schrank“

„Die hab ich auch“, schreibt eine Frau unter Söders Tassen-Foto. Und eine weitere Person scherzt: „Da hat jemand ja nicht alle Tassen im Schrank“.

Unter dem Foto sammelt sich aber auch harsche Kritik: „Freiheitlich und liberal sind doch Wörter deren Bedeutung Sie nicht kennen“, so der Vorwurf. „Eine Tasse auf der Frieden steht, wäre passender“, moniert eine Frau.

Nach nicht mal einer Stunde hat das Foto schon fast 700 Likes und zahlreiche Kommentare (Stand 9 Uhr). Die Debatte unter dem Bild wird wohl noch an Fahrt aufnehmen. (kam)