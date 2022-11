„Was Bayern so sympathisch macht“: Söder posiert mit Königinnen und Prinzessinnen – Heftige Kritik im Netz

Termin in der Münchner Residenz

Über 100 Produktköniginnen und -prinzessinnen folgten dem Ruf von Markus Söder in die Münchner Residenz. Auf Twitter stieß das auf breite Kritik.

München – Zwischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Bauernpräsident Günther Felßner steht Markus Söder – umgeben von 75 Frauen. Das Foto, das der bayerische Ministerpräsident auf Twitter teilte, ist das Ergebnis eines Termins am Montag, 14. November, in der Münchner Residenz. Der Anlass: Söder hatte die Produktköniginnen und -prinzessinnen Bayerns eingeladen – und weit über 100 waren gekommen.

Söder mit über 100 Königinnen und Prinzessinnen in München

„Treffen mit den bayerischen Produkthoheiten in der Münchner Residenz. Unsere Königinnen und Prinzessinnen stehen für hochwertige bayerische Lebensmittelqualität“, schreibt Söder dazu auf Twitter. Im Facebook-Video, das die offizielle Bayern.de-Seite teilte, sind unter anderem die Bayerische Kartoffelkönigin, die Fränkische Rosenkönigin, die Bayerische Erdbeerkönigin, die Spargelkönigin Schrobenhausen und die Bayerische Wollkönigin zu sehen. Fraglich, wann das letzte Mal so viele Kronen in der Residenz zu sehen waren.

„Sie sind Botschafterinnen unseres Landes, unserer Kultur und für alles, was Bayern so sympathisch macht!“, schreibt Söder auf Twitter. In seiner Rede vor den Frauen – laut bild.de waren 133 vor Ort – lobte Söder sie dafür, dass sie für unzählig viele Familien stünden, die die Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion so gut voranbringen.

Gruppenfoto mit Königinnen und Prinzessinnen Bayerns: Söder erntet Kritik

Auf Twitter stieß der Beitrag des bayerischen Ministerpräsidenten jedoch auf wenig Gegenliebe. Mehrfach ist der Vorwurf zu lesen, dass Söder von einem Publicity-Termin zum nächsten eile. Nach täglichen Volksfestbesuchen mit Maßkrug in der Hand ging es weiter zum Footballspiel in der Münchner Allianz-Arena und nun der Termin mit den Produktköniginnen und -prinzessinnen, so der häufig formulierte Vorwurf.

Treffen mit den bayerischen Produkthoheiten in der Münchner Residenz. Unsere Königinnen und Prinzessinnen stehen für hochwertige bayerische Lebensmittelqualität. Sie sind Botschafterinnen unseres Landes, unserer Kultur und für alles, was Bayern so sympathisch macht! pic.twitter.com/8e5tpoCvCb — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 14, 2022

„Gestern Football, heute Hoheiten, davor wochenlang Maßkrugstemmen“, schreibt ein Nutzer. Ein weiterer merkt an: „Glückwunsch zum schmierigsten Tweet der Woche.“ In Anspielung auf Söders Sympathisch-Aussage schrieb noch eine Userin: „Sympathisch ist auch Ansichtssache.“ Oft wird der Tweet auch zum Anlass genommen, Söders Politik zu kritisieren – zum Beispiel den Widerstand der CDU gegen das Bürgergeld oder das Aufheben der Isolationspflicht im Rahmen eines positiven Corona-Tests.

Unter dem Bayern.de-Facebook-Video dagegen sind keine Kommentare zu finden. Dafür aber – Stand Dienstagmittag, 15. November – 40 Likes. (fhz)

