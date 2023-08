Wann kommt der Sommer in Bayern zurück? Wetter-Prognose mit eindeutigem Trend

Zum Start in die Sommerferien

Das Wetter in Bayern zeigt sich zum Start in die neue Woche regnerisch und trüb. Der Sommer macht weiterhin Pause. Ob ein Ende der kühlen Phase sichtbar ist, verraten die aktuellen Prognosen.

Update vom 1. August, 8.26 Uhr: Die Sommerpause geht, wie angekündigt, weiter: Am Dienstag sorgt das Wetter für deutliche Ernüchterung in Bayern, der DWD warnt vor Gewittern, Sturmböen und Dauerregen. Auch für die Landeshauptstadt München sprach der Deutsche Wetterdienst deutliche Warnungen aus.

Erstmeldung vom 31. Juli: München - Der Sommer macht in Bayern, so könnte man meinen, seit einigen Tagen eine Pause. Nach wochenlang stabil-warmen bis heißem Wetter von Unterfranken, der Oberpfalz, bis Niederbayern, Oberbayern über das Allgäu, sind jetzt Regen und kühle Temperaturen angesagt. Seit knapp einer Woche regnet es in allen Regionen des Freistaats immer wieder, dazu kommt das Thermometer kaum über die 25-Grad-Grenze. Im Gegenteil: Mancherorts, wie in den südlichsten Zipfel des Allgäus oder der Zugspitze, hat es gar geschneit. Ein Ausblick in die neue Woche zeigt: Der Sommer macht erst einmal weiter Pause.

Wetter in Bayern: Bittere Vorhersage zum Start in die neue Woche

+ Das Wetter in Bayern zeigt sich zum Start in die Sommerferien kühl und nass. © IMAGO / imagebroker, IMAGO / Ralph Peters

In Augsburg und der Region Schwaben etwa ist ein Blick auf die Prognose für die kommenden vier Tage eher trostlos: Wie das Wetter-Portal wetteronline zeigt, steigen die Temperaturen am Dienstag und Donnerstag auf knapp 22 Grad, der Mittwoch bleibt kühl, keine 20 Grad sind hier zu erwarten. Dazu soll es, so das Wetter-Portal weiter, jede Menge Regen geben. Kein Tag soll trocken bleiben, Augsburg Schwaben dürfte also, so der aktuelle Stand, sehr nass werden. Alle Sommer-Freunde müssen sich also, gerade jetzt, wo die Sommerferien anlaufen, Aktivitäten aussuchen, die kein schönes Wetter benötigen. Doch damit sind die Menschen aus der Region nicht alleine.

Wetter in Bayern: Wann kommt der Sommer zurück?

Auch in Franken ist das Bild ähnlich. Von Aschaffenburg, Hof und Weißenburg ziehen sich zum Start in die neue Woche immer wieder Regenfelder durch, so wetteronline. Am kühlsten wird es dabei in Oberfranken: Wie das Portal vorhersagt, sollen sich die Temperaturen etwa um Hof herum kaum über die 20 Grad bewegen, dabei soll es jeden Tag regnen. Im Rest der Region bleibt es, so die aktuellen Angaben, ebenfalls nass. Immerhin klettern die Werte hier auf knapp über 20 Grad. Was für die Natur ein Segen ist, dürfte vielen Menschen, die sich auf Sonnen-Wetter in den Sommerferien gefreut haben, ärgern. Ganz wie die Schwaben muss also auch hier nach Alternativen mit der Familie gesucht werden.

Wann kommt der Sommer in Bayern zurück? Wetter-Prognose mit eindeutigem Trend

Auch in der Oberpfalz müssen Bade- und Grillfreunde stark sein: Petrus meint es auch hier für all die nicht besonders gut. Regen, Regen und nochmals Regen, dazu Temperaturen von knapp 20 Grad werden laut wetteronline erwartet. Sowohl Montag, Dienstag, als auch Mittwoch und Donnerstag werden - so der aktuelle Stand - verregnet und trüb. In der Nacht sinken die Werte dabei täglich auf um die 13 Grad. Für laue Sommerabende sind die Bedingungen also nicht gerade ideal, ob in der Oberpfalz, Franken oder Schwaben. Doch noch ist der Sommer nicht vorbei. Also heißt es: Daumen drücken, dass es in Bayern noch einmal schön sommerlich warm wird. Und wie sagte schon Karl Valentin: „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“

