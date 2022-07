Blech an Blech zum Start in die Sommerferien: „Die erwartete Stauwelle ist eingetreten“

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Letzter Schultag und Beginn der Sommerferien. Diese Gleichung ergibt häufig Staus auf den Autobahnen. So kam es jetzt auch in Bayern.

München – Endlich Sommerferien auch in Bayern. Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler im Freistaat in den letzten Wochen bei über 30 Grad in die Schule quälen mussten, können sie jetzt die Sonne ungestört genießen. Für viele geht aber gleich zum Start in die Ferienzeit ab in den Süden. Das führte am ersten Reisetag zu einer enormen Verkehrsbelastung auf Bayern Autobahnen.

Staus auf Bayerns Autobahnen: ADAC sagte Blechlawine voraus

Stockender Verkehr oder gleich richtiger Stau auf den Autobahnen Richtung Süden. Viele Experten sagten genau dieses Szenario voraus – und wurden nicht enttäuscht. „Die erwartete Stauwelle ist eingetreten“, sagte ein Sprecher des ADAC Südbayern am Freitagabend. Die Straßen in Bayern hätten sich seit Mittag immer weiter gefüllt. Der Freitag war in Bayern der letzte Schultag vor den Sommerferien. Viele Menschen begannen ihre Urlaubsreise laut ADAC am späten Nachmittag oder am frühen Abend.

Die Reisewelle schwappte über den gesamten Freistaat. So gab es größere Staus unter anderen auf der A7 bei Nersingen. Hier kam es laut ADAC zu einer halben Stunde Verzögerung. Auf der A9 bei Pfaffenhofen mussten Autofahrerinnen und Autofahrer 40 Minuten mehr einplanen – hier staute es sich auf 16 Kilometer Länge. Wiederholt zu Staus kam es auf der A8: Der Reiseverkehr von München Richtung Salzburg rollte nur langsam.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Stau auf der Autobahn: Rettungsgasse nicht vergessen

Der ADAC Südbayern hatte bereits im Vorfeld gewarnt, dass der letzte Schultag vor den Sommerferien häufig der staureichste Tag des Jahres sei. Die Polizei rief Autofahrerinnen und Autofahrer auf, bereits bei stockendem Verkehr eine Rettungsgasse zu bilden. Ob sich die Lage auf den Straßen in Bayern am Samstag entspannt, wird es sich zeigen. Einsam dahin fahren wird man am Wochenende im Freistaat mit Sicherheit nicht. (tel mit dpa)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.