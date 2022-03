„Dramatische Zunahme der Zeckenaktivität“ in Bayern schon jetzt - Experte warnt vor Gefahr

Von: Helena Grillenberger

In Bayern startet die Zeckensaison so früh wie selten. Der Klimawandel befeuert die für Menschen und Tiere gefährliche Plage. Ein Experte verrät, was es jetzt zu beachten gibt.

Die Temperaturen steigen, Wald und Wiesen locken zum Spazierengehen. Doch bei dem traumhaften Wetter sind auch Zecken wieder vermehrt zu finden. Zum Start der Zecken-Saison beantwortet Oberfeldarzt Doktor Gerhard Dobler im Sat.1-Interview die wichtigsten Fragen, rund um die Zecke.

In den letzten Wochen seien mehrere Sammelaktionen durchgeführt worden, verrät der Zecken-Experte. Dabei habe man in den vergangenen 14 Tagen eine „dramatische Zunahme der Zeckenaktivität“ feststellen können. Die Zecken seien also „jetzt extrem aktiv geworden“.

Experte erklärt: Zecken in Bayern breiten sich immer weiter aus

Außerdem breiten sich die Zecken immer weiter aus. Es würden immer mehr Zecken in den Bergen gefunden, „und auch immer in höheren Höhen“. Mittlerweile müsse man laut dem Experten sogar in einer Höhe von über 1000 Metern mit den Tierchen rechnen.

In den Forschungsarbeiten sehe Dobler außerdem, dass sich der Klimawandel auf die Verbreitung der Zecken auswirke: Denn durch die milden Winter könnten mehr Zecken überleben. „Und wir sehen vor allem im Frühjahr sehr viel höhere Zeckenzahlen, als wir das noch vor zehn, fünfzehn Jahren, als wir mit unserer Arbeit begonnen haben, gesehen haben“, erklärt der Experte.

Besonders im Frühling ist also mit einer hohen Zeckenanzahl zu rechnen. Beim Spaziergang in der Natur daher am besten auf lange Kleidung setzen. (hgr)

