Fluglärm in der Nacht durch Militärmaschinen: Nachtflüge der Luftwaffe in Bayern starten

Von: Tanja Kipke

Nachtflüge der Eurofighter sind ein wichtiger Bestandteil der Pilotenausbildung. © Björn Trotzki/dpa/Archivbild

In den nächsten Tagen müssen sich Bürger von Neuburg an der Donau und in Lechfeld bei Augsburg auf Fluglärm einstellen. Die Bundeswehr übt Nachtflüge.

Neuburg an der Donau – In den nächsten Nächten könnte es laut werden. Zumindest in mehreren bayerischen Regionen. Der Grund: Die Bundeswehr führt wieder Nachtflüge und Flugübungen durch. Betroffen sind vor allem Anwohner in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen).

Fluglärm durch Militärmaschinen: Bundeswehr übt Nachtflüge in Bayern

Auf dem Flugplatz bei Neuburg an der Donau finden von Montag (30. Januar) bis Donnerstag (2. Februar) wieder Nachtflüge des „taktischen Luftwaffengeschwaders 74“ statt, teilt die Bundeswehr in Bayern mit. Solche Übungen sind essenziell für die Ausbildung von Piloten. Sie trainieren dabei „fliegerische Qualifikationen wie Abfangmanöver, Luftbetankung und die Anwendung von Nachtsichtgeräten“.

Vor genau einem Jahr beschwerten sich zahlreiche Anwohner über den Fluglärm in Neuburg. Das Kommando Luftwaffe erklärte dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage, dass seit der Pandemie deutlich mehr Beschwerden eingehen würden.

Im August letzten Jahres riss ein lauter Knall Anwohner in Unterfranken aus dem Schlaf. Zwei Eurofighter hatten die Schallmauer durchbrochen, der Kontakt zu einem Linienflugzeug war verloren gegangen.

Fluglärm durch „Douglas A4 Skyhawks“: Maschinen werden als Feinddarstellung geflogen

Auch auf dem Flugplatz „Lechfeld“ (bei Augsburg) muss mit erhöhtem Flugbetrieb gerechnet werden. „Douglas A4 Skyhawks“ starten dort die nächsten Tage vom Flugplatz, sie sind Teil einer Übung und werden als Feinddarstellung geflogen, um wichtige fliegerische Qualifikationen zu trainieren. Die Bundeswehr stellt ausdrücklich klar, dass keine Nachtflüge oder generell Übungsflüge von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, stattfinden werden. Bei Fragen können sich Bürger an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 wenden. (tkip)

