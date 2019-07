Staureichstes Wochenende des Jahres? Bayerische Autofahrer müssen sich auf „Prüfstein“ einstellen

Fahrverbote, Ferienbeginn und Baustellen: Autofahrer müssen sich am Freitag und Samstag auf volle Autobahnen in Richtung Süden einstellen.

München - „Wir erwarten das staureichste Wochenende des Sommers“, sagte ein Sprecher des ADAC am Montag in München. Besonders betroffen seien in Bayern die Autobahnen 8, 93, 95 und 96 sowie der Grenzübergang der A3 in Richtung Österreich.

Neben dem Reiseverkehr zum Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg könnten Fahrverbote für den Durchgangsverkehr auf Ausweichrouten in Tirol und Salzburg für Staus sorgen. Zu Verzögerungen kann es deswegen in Österreich vor allem auf der Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn kommen.

Zwar seien zum Beginn der Ferien in anderen Bundesländern „die angekündigten Katastrophen bis jetzt ausgeblieben“, sagte der ADAC-Sprecher. „Der Prüfstein wird aber sicher das kommende Wochenende sein.“ Der ADAC rät Urlaubsreisenden, wenn möglich erst am Samstagnachmittag oder an einem Werktag in Richtung Süden aufzubrechen.

dpa